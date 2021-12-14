Omicron｜多7國周五起列A組地區　匈牙利等國非香港居民禁入境

Omicron疫情蔓延全球，出現個案的國家越來越多，政府今日(14日)公佈，再增加7個包括直布羅陀、匈牙利、阿曼和斯洛伐克等國家，於12月17日(星期五)列為A組高風險地區，非香港居民將不能入境本港，現時政府已宣佈的A組指明地區多達65個。



政府今日公布，按全球最新的新冠病毒疫情發展，將於本周五(17日)凌晨零時起，指明巴林、百慕達、剛果民主共和國、直布羅陀、匈牙利、阿曼和斯洛伐克共和國為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

為防患未然，政府會視乎相關風險，將發現有Omicron個案的海外地區指明為A組指明地區。因應巴林、百慕達、剛果民主共和國、直布羅陀、匈牙利、阿曼和斯洛伐克共和國確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，12月17日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。

受感染的細胞分別感染原始新型冠狀病毒及Omicron變異株，或將病毒混和了已接種疫苗人士的血清。這些細胞本被染成藍色，但被病毒殺死的細胞則會變成白色的小洞。武漢原始病毒可被已接種疫苗者的血清盡數殺死，但對於Omicron變異株的殺滅效果則顯著降低。（兩大醫學院提供）

至於香港居民則必須已完成疫苗接種，並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。