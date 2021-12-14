Omicron︱廣州現首宗輸入個案患者曾返家　港專家料未必影響通關

內地連續兩日公布發現Omicron變種病毒個案，一宗是天津的外地輸入個案，另一人則在廣州家中檢疫期間確診，而他曾乘坐上海飛廣州內陸機，又在廣州住所居住了約兩日始確診。

有香港專家認為，廣州Omicron患者曾坐飛機，又曾返家，情況不理想，需要觀察他接觸的人中有無人受到感染，才知有無造成傳播，但初步認為風險不高，未必影響通關。



呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

廣州Omicron個案患者曾坐內陸機 居家隔離期間確診

天津昨天公布一宗Omicron輸入個案，是內地首宗Omicron的個案，而今日廣州就公布另一宗Omicron個案，是內地第二宗個案。該個案涉及一名67歲男子，他11月27日從外國入境，完成14天集中隔離後乘中國航空CA1837由上海返抵廣州，閉環轉運至越秀區華樂街天勝村65號居家隔離，前日採集的樣本於昨凌晨驗出陽性，最終確診，並證實帶有Omicron變種病毒。

另外，東莞亦公布了兩宗無症狀感染個案，兩人從省外返粵，12月4日抵達深圳寶安機場，翌日就返回東莞市大朗鎮，直到13日下午才驗出陽性，亦即在社區逗留了約10天，期間每天也有外出。

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憂患者乘內陸機及回家途中播毒 梁子超：情況不理想

香港呼吸系統專科醫生梁子超稱，此數宗個案風險有多大，需待觀察他們有無造成傳播，而廣州患者未能在集中隔離時就驗出陽性，他坐飛機及返回家中途中有機會接觸到不少人，情況不理想，估計他或有較長的潛伏期，因此在14天的集中隔離亦不能確診，但也有可能是在集中隔離設施受到交叉感染，有待內地調查。

他相信，該名患者先檢測陰性，才可乘坐飛機回廣州，坐飛機時未必有傳染性，暫時社區風險仍低，未必影響通關。至於東莞的個案也需等待內地政府檢驗他們是否帶Omicron變種病毒，以及了解他們的接觸者有無受感染，一旦有社區傳播的訊號，港府便應即時收緊措施。