Omicron｜廣州發現首宗境外輸入個案　為內地第二宗感染

廣州市疫情防控新聞發布會周二（14日）公布，廣州發現該省首宗境外輸入Omicron陽性病例，確診為新冠肺炎普通型。

這是繼天津周一（13日）公布從無症狀感染者中檢出Omicron感染樣本後，內地再發現境外輸入Omicron感染個案，為內地第二宗感染個案。



會上公布，病例，男，67歲，家住越秀區華樂街天勝村65號。11月27日從國外入境，集中隔離期間多次核酸檢測均陰性。12月11日，解除隔離後乘飛機（CA1837）返回廣州，閉環轉運至越秀區家中居家隔離；12日，華樂街社區衛生服務中心為其例行採集核酸標本，13日凌晨通報結果初篩陽性，經市、區疾控中心重采樣復核結果均為陽性。病例閉環轉運至廣州醫科大學附屬市八醫院隔離治療，經進一步檢查和專家會診，確診為新冠肺炎普通型，目前病情穩定。

Omicron來勢洶洶。（視覺中國）

廣州市疾控中心對該病例的鼻拭子進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經省市疾控中心復核，報國家疾控中心確認，檢出新冠病毒為Omicron變異株。截至12月14日12時，累計排查到重點場所篩查人員10544人，已出結果均為陰性。累計採集環境樣本132份，128份環境樣本檢測結果陰性，4份陽性均為病例住所發現。

據此前報道，天津市疾控中心周一（13日）公布，對12月9日天津市境外輸入新冠病毒無症狀感染者的檢測，確認檢出新冠病毒Omicron變異株，是中國內地首次發現新冠病毒Omicron變異株，該感染者是從歐洲入境的人員。

當局採取封區措施 封鎖地鐵站出入口

廣州市表示，根據疫情防控需要，劃定封控區、管控區、防範區各1個。封控區為病例家所在樓棟（天勝村65號），實行區域封閉管理，封控區全部居民轉運至集中隔離場所集中醫學觀察。管控區為天勝村56至64號及66號，實行「人不出區、嚴禁聚集」，原則上居家，全部人員實施「三天兩檢」核酸採樣。

防範區為東至淘金北路，南至環市東路，北至廣深鐵路線，西至麓湖路。實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集」，人員實行兩次核酸採集，並進行健康監測。

相關部門提醒，上述管控區域和重點場所的市民朋友，非必要不離穗，並積極配合街道、社區採取的核酸檢測等疫情防控措施。

同時，即日起封閉地鐵5號線淘金站B出入口，管控區域部分公交站點有所調整，暫停防範區內的巡遊車、網約車營運。今日6時起，所有從白雲機場乘機出發的旅客，在測溫和查驗健康碼的基礎上，須查驗行程碼。