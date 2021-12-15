劉宇隆指不應倉促縮短第二與第三針間距　先提高長者及兒童接種率

特首林鄭月娥昨日表示，計劃在明年1月擴大第三針接種計劃。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（15日）在港台節目《千禧年代》指，因變種病毒Omicron來勢洶洶，認為擴大第三針接種的方向正確，但個人傾向無需要縮短打第二針及第三針的時間，因本港不會於短期內有大規模的通關，若倉促決定會「自亂陣腳」。

他亦指，本港現時要分清楚主次，應先提高長者及兒童接種首兩針的覆蓋率，並為已打兩針科興疫苗的市民打第三針。不少市民未知科興要打齊三針才算完成接種，亦有市民對疫苗仍有誤解，認為當局有必要向市民解釋接種疫苗無可能防感染，目標為防重症。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片／歐嘉樂攝）

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，下周開會將討論第二針及第三針相距的時間，個人傾向保持6個月的相距時間。他指認為縮短時間較「穩陣」的說法為誤解，於變種病毒Omicron影響下，就算打第三針後的中和水平亦於短期內降低，加上本港短期內未有大規模通關，認為就算打第三針僅令心理上較好，無必要倉促決定否則會「自亂陣腳」。

他形容第三針僅為「蛋糕」非「麵包」，屬於防控工作的一小部份。現時最重要為提高兒童及長者的首兩針接種率，包括向長者提供「敬老券」等誘因，或提供上樓接種服務，同時要擴大兒童可接種疫苗的覆蓋歲數。此外，他又對不少市民不知道科興要接種三劑才算完成接種感擔心。

他指，明白市民對疫苗成效存疑，因每日仍有不少打針後受感染。疫苗已無可能預防感染，目標僅為防重症；而打第三針同樣只屬「買時間」，仍然需要第二代疫苗應對變種病毒。他對強制市民打針有保留，認為需要得到市民共識；參考外國強制打針的效果不算好，而國內亦無強制的措施。