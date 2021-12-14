劉宇隆反對縮短第二與第三針間距　打一針復必泰青年料需打第二針

特首林鄭月娥今天（14日）表示，計劃在明年1月擴大第三針的接種計劃，屆時所有完成接種兩劑復必泰疫苗、相隔一段時間的市民，都可打第三針。現時專家建議第二針和第三針之間相隔6個月，早前中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，計劃在科學委員會討論縮短兩針之間的間距。

不過，其中一個科學委員會的主席劉宇隆向《香港01》表示，反對縮短第二和第三針之間的間距，因為香港疫情不及外國嚴重，毋須急於打第三針，認為間距6個月是合適的時間。

另外，本港青少年因接種復必泰疫苗後出現心肌炎的風險高，僅需接種一劑復必泰疫苗，對於他們是否同樣需打加強劑的問題，劉宇隆認為他們可以在打第一針後的三至六個月打第二針，現階段毋須打第三針。



許樹昌認為，若為青少年打第二針復必泰，可以選擇低劑量的復必泰。（資料圖片／歐嘉樂攝）

許樹昌日前表示，原本接種復必泰疫苗，第二和第三針之間可以相隔6個月，但因應變種病毒Omicron出現，令新冠疫苗功效打折扣，或需縮短兩針之間的間距。他今天回覆《香港01》查詢時指，縮短多少時間有待科學委員會在23日開會後決定。

不過，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆則稱，反對縮短第二和第三針之間的間距，認為6個月是合適的時間，指出外國疫情嚴重，才有需要縮短，但香港情況完全不同，加上目前未會大規模通關，市民毋須急於接種第三針。他強調，香港現時最重要的是為長者和兒童打第一、二針，以減低重症及死亡的風險，而非加速打第三針，「就好似有錢人就討論食第三餐，但窮人仲未食到第一餐咁」。

劉宇隆認為，青少年在打第一針後的三至六個月才打第二針復必泰，可以減低心肌炎的風險。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

另一方面，本港青少年因接種復必泰疫苗後出現心肌炎的風險高，目前僅需接種一劑復必泰疫苗，劉宇隆稱，雖然近日仍有個別打一針後心肌炎的個案，但大致上已減少九成風險。他指，在外國的接種情況見到，青少年在第一和第二針之間相隔較長時間，心肌炎的發生率較低，但由於非研究數據，僅為現實世界打針時的觀察所得，較難釐定兩針之間相差多久會較好。

他認為，若這批青少年在打第一針後的三至六個月才打第二針復必泰，可以減低心肌炎的風險，又或者轉打科興疫苗亦可。至於早前已打兩針復必泰的青少年，目前毋須打第三針。

許樹昌則認為，若為青少年打第二針復必泰，可以選擇低劑量的復必泰，相信可減低心肌炎的風險。藥廠在進行5至11歲兒童打復必泰疫苗的研究時，所用的是成人劑量三分之一的劑量，被問到本港是否需先降低接種年齡才會引入這款低劑量疫苗，許樹昌指最重要是復星醫藥先找到一條專門生產低劑量疫苗的生產線，並向港府提交申請，相信屆時便可引入低劑量疫苗到港。他又指，為青少年轉為在大腿接種復必泰疫苗，料亦可減心肌炎風險。

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對於已打兩針復必泰的人士，第三針應打哪款疫苗，劉宇隆認為可以讓市民自行選擇，如有人在打兩針後副作用大，可改為打科興疫苗。而許樹昌則認為，外國研究反映加強劑使用復必泰，抗體水平更高，目前看不到轉打科興的好處，除非在打兩針復必泰時，曾在一小時內出現嚴重過敏反應，例如「唞唔到氣」，否則也可再打復必泰疫苗，包括打針後曾出疹的人士。