Omicron｜何栢良倡把英國列加強監測地區　研訂打第三針時間表

新型冠狀病毒變異株Omicron蔓延全球，天津亦出現首宗Omicron境外輸入個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，內地實施嚴格防疫規定，大致上可有效預防病毒輸出，過去亦沒有個案經「回港易」或「來港易」流入本港，因此即使內地出現有限度本土個案，對香港影響亦較少。

他又估計，隨著外國Omicron個案飆升，加上臨近聖誕節及農曆新年，未來兩個星期Omicron傳播速度將加快，更會在短時間內取代Delta，成為全球主流爆發的新冠病毒，故香港應加強外防輸入，盡快將英國列為需加強監測的A組指明地區，並研究為疫苗訂下有效期，若市民未能在有效期內按時間表接種，進入場所將有限制，以推動疫苗接種。



何栢良指英國Omicron疫情令人憂慮 不能太早斷定嚴重性低

何栢良今早（14日）在電台節目時表示，現時英國的Omicron疫情令人憂慮。他解釋，該國於10天前按科學模型推算，全國確診個案中有2%涉及Omicron；但至今個星期，已估計Omicron個案佔確診個案近兩成，當中更佔倫敦市內的個案四成，個案上升速度快。雖然英國的數據顯示，感染Omicron後患有重症及死亡個案並不多，但何栢良指，由於當地絕大部份感染者為兒童及年輕人，目前仍然難以斷定Omicron的嚴重性，不能太早下定論。

港大感染及傳染病中心總監何栢為指，雖然內地過去多個省市零星出現本土感染個案，但絕大部分亦可追蹤到源頭及與輸入個案有關連，內地措施大致上可以有效預防病毒輸出。（資料圖片）

天津首現輸入個案對港影響微 何栢良：過去沒個案經回港易或來港易流入

對於內地天津出現首宗Omicron境外輸入確診個案，何栢良指，內地一直採用「動態清零」的措施，並實施嚴格防疫規定；雖然過去多個省市零星出現本土感染個案，但絕大部分亦可追蹤到源頭及與輸入個案有關連，內地措施大致上可以有效預防病毒輸出。他又指，過去沒有個案經「回港易」或「來港易」流入本港，故相信即使內地出現有限度的本土個案，對香港的影響亦較少。

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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料Omicron短時間內將取代Delta 成全球主流新冠病毒

何栢良估計，隨著外國Omicron個案飆升，加上臨近聖誔節及農曆新年，未來兩個星期Omicron的傳播速度將會加快，更會在短時間內取代Delta，成為全球主流爆發的新冠病毒。

他認為，當局應該盡快加強外防輸入，將英國列為需要加強監測的A組指明地區，「（政府）唔係用數據科學為本處理，列入（國家）追唔上世界各地發展，多多少少同實際疫情發展脫節。」他又指，當局應該參考歐洲等地，為疫苗訂下有效期，如市民未能有效期內按時間接種第三劑疫苗，可限制其進入處所，以鼓勵市民打針。