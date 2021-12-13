電暖氈意外！2宗兒童嚴重燙傷揭安全隱憂，附消委會評測及使用貼士｜近日天氣漸涼，不少家庭打算購入電暖氈（電熱氈），希望可為家中的小朋友或老人家帶來暖笠笠的睡眠時光。可是近日中國內地接連發生電暖氈意外，兩名小童更被電暖氈嚴重燙傷！究竟是什麼一回事？



電熱毯燙傷意外時常發生，大都是使用不當或疏忽引致。（陝視新聞）

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2宗小童被電熱毯燙傷意外

近日中國西安兒童醫院接連2宗小童，被電熱毯燙傷的意外，一名1歲的幼兒及一名13歲的女童，分別受到不同程度的燙傷，而且2位小朋友燙傷意外原因都有點不同，使用不當還是純粹意外呢？似乎是電暖氈的安全隱憂，因此無論大人或小朋友使用時都要份外小心。

13歲女童意外

一名13歲的女孩手腳都被電熱毯燙傷，原因是夜間深度睡眠時，皮膚感覺較為遲鈍，難以意識到灼熱感，而加重燙傷程度。

另一位1歲幼兒電熱毯燙傷意外的原因更是令人意想不到，看看有什麼安全使用隱憂！

👇西安2宗小童電熱毯燙傷意外詳情及安全隱憂👇

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👉天文台料除夕低見7度 消委會12個電暖氈使用貼士 做錯隨時燒著

去年消委會還評測了本地多款電暖氈，當中不少未能通過安全測試，還教了12招電暖氈安全使用貼士！而且大家要留意，有一件事千萬不能做，否則隨時燒毀。

👇消委會電暖氈12招安全貼士👇

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👇👇👇消委會13款電暖氈評測結果及安全評分表現👇👇👇

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消息來源：陝視新聞

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