海關成立首支槍械搜查犬隊　憑3味源搵槍彈　明年擬練煙草搜查犬

香港海關表示去年破獲35宗涉及槍械案件，檢獲550件槍械配件，主要來自美國及德國，今年首十個月則有9宗同類案件。海關指，案件手法主要是利用包裹快件拆運槍枝配件，並虛報是機器零件或玩具等，曾有案件顯示9部暖風機內藏3600粒子彈。

為加強偵查，海關已完成訓練並成立首支槍械搜查犬隊，4位成員均是拉布拉多尋回犬，當中2隻為海關去年首次成功繁殖的搜查犬，牠們能夠依據製造槍械物料如鋼、殘餘火藥、槍油氣味，找出不同產地不同品牌型號的槍枝彈藥。



香港海關成立首支槍械搜查犬隊。（鄭秋玲攝）

海關去年破35宗涉槍械案件 今年首十個月有9宗

海關搜查犬課監督黃惜忻表示，去年破獲35宗涉及槍械的案件，共檢獲550件槍械配件，主要來自美國、德國，至於今年首十個月有9宗。她指，案件手法主要是利用包裹利快件，拆運槍枝配件，虛報是機器零件、玩具等。

曾有來自美國郵件 9部暖風機內藏3600粒子彈

黃惜忻舉例，曾經在由美國寄抵本港的郵件發現39件彈匣，亦有過往案件顯示，有來自美國報稱寄運暖風機的郵件，拆開9部暖風機中找出3600粒子彈。

她指，海關在偵查非法槍枝及槍械組件方面，會以情報主導及風險管理，配合X光機、金屬探測器等提升精準度，現加入槍械搜查犬隊，能夠在眾多貨物中靈動走動嗅查，相信可加強偵查工作。

4隻尋回犬隊員2隻屬自家繁殖 通過10星期訓練及2日半考核

香港海關成立首支槍械搜查犬隊，為4隻拉布拉多尋回犬，當中2隻已具備5年嗅查毒品經驗，另外2隻為海關去年首次自行成功繁殖的搜查犬，各與1名領犬員組隊，須經過為期十星期的由海關全新設計的訓練課程，及通過2日半考核，4隊員於今年11月完成訓練，現已投入服務。

香港海關成立首支槍械搜查犬隊。（鄭秋玲攝）

槍械物料、殘餘火藥氣味及潤滑用槍油為3大味源

黃惜忻表示，犬隻自幼接受訓練，透過提供不同真槍彈藥數量及種類鞏固味覺敏銳度，可分辦槍枝彈藥的獨特氣味，主要有三個味源，包括製造槍械物料如鋼、殘餘火藥氣味、清潔潤滑的槍油，來自不同國家產地的不同牌子、不同型號，搜查犬都可以按上述味源在芸芸氣味中找出。由於疫情無法派員到海外受訓，於是須由部門自行設計訓練課程，參考內地及海外經驗，並向警隊及槍會蒐集資料。

海關搜查犬課現時有70隊搜查犬，主要是嗅查毒品，另有負責嗅查爆炸品、鈔票、槍械彈藥，未來會視乎需要自行繁殖犬隻，明年計劃訓練煙草搜查犬，並會研究有無其他違禁品可以嗅查到。