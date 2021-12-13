專訪｜海關關長何珮珊︰增口岸警覺　防別有用心文宣流入破壞選舉

立法會選舉將於周日（12日）舉行，政府首次在三個口岸設票站，予居內地的港人投票。海關新任關長何珮珊接受《香港01》專訪時表示，海關會全力配合相關單位，調派人手當值、制定通關路線等，已提醒全部口岸人員提升警覺，「防止『別有用心』的人，將一些危害國家安全的物品流入香港，借事故去製造一些事端破壞選舉。」



何珮珊表示，在口岸堵截有關文宣物品，主要看目的及性質，尤其是涉及國安法定罪案例提及過的字句；至於一些「軟滲透」類型文宣，她指可以是任何日用品化身，包括書本雜誌、影片、印刷品等，形容範圍廣及形同有「保護色」，海關會加強情報蒐集，及與警方國安部門緊密協調。



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海關關長何珮珊接受《香港01》專訪時表示，要防止別有用心文宣流入香港破壞選舉。（廖雁雄攝）

全國人大通過完善香港選舉制度後的首屆立法會選舉將於下周日（19日）舉行。海關關長何珮珊表示，投票日會調派人手參與票站工作，「紀律部隊前線經驗比較豐富，在應變能力方面可以幫助到票站工作。」部門亦會主動積極聯絡業界鼓勵投票，亦鼓勵海關人員及家人響應。政府為便利居住內地的港人投票，在蓮塘、羅湖、福田口岸增設票站，海關將調派人手當值、制定通關路線，確保防疫工作、人流秩序管理順利。

下令口岸前線提升警覺 堵截「別有用心」物品

何珮珊提到，已提醒所有口岸前線人員在投票日前提升警覺，堵截「軟對抗文宣物品」，「防止『別有用心』的人，將一些危害國家安全的物品流入香港，借事故去製作一些事端破壞選舉，所以我們海關在這一段關鍵時間，會做好把關工作。」是否會針對流亡海外人士的包裹呢，她未有明言，但指「這方面的情報會拿捏得更緊，會與警方更緊密協調。」

具國安法定罪案例字句 會有合理懷疑

何珮珊解釋所謂「軟對抗文宣物品」，要視乎想達到甚麼目的，過往情報蒐集所見，主要都是想煽動暴力達到政治目的，因而挑起對國家及政府的憎恨及破壞香港安定，在口岸堵截工作，指標之一是國安法定罪案例所提及的字句，「會有一個合理懷疑是違反國安法、可能是涉及煽動分裂國家，這個情況之下，會與警務處相關國安部門緊密協調，如有需要交由他們跟進。」

法庭裁定「光時」口號可以理解為含港獨意思，就海關截獲有關字句物品數字，何珮珊表示特別針對。」，「國安法實施後，阻嚇力是好明顯的，我們亦相信，有人明目張膽地到話要將相關字句的物品流入來，未必會有太大這些情況，但反而那些所謂『軟滲透』，隱藏或滲透危害國家安全訊息、滲透分裂國家訊息、滲透鼓吹暴力訊息，這些反而正正是我們要

「軟滲透」文宣可以是任何日用品

何珮珊解釋，「軟滲透」的文宣物品，與一般緝獲違禁品不同，有別於槍枝彈藥或毒品有「固定形態」，這些文宣物品並無「固定形態」，「可以是任何日用品，所以是有一種『保護色』，要有效堵截必須情報主導。」

她舉例包括書本雜誌、影片、印刷品等「範圍好廣」。如何去解讀出一些物品的「深層意義」？她強調與警方國安處有緊密聯繫，如有截獲及懷疑，會諮詢律政司意見。

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青少年計劃目標吸納二千人 藉中式步操增國民身份認同

海關的國安教育工作方面，對內實施全部新入職督察及關員，均須接受國家安全課程訓練，另外提供網上學習平台予在職人員隨時接觸最新的國安資訊。對外響應當局政策，推出青少年計劃「Customs Yes」，對象主要是12至24歲青少年，現已吸納1,200名會員，目標於明年底擴展至1,500名至2,000名會員，旗下成立制服團體「海關青年領袖團」，期望藉中式步操、紀律訓練、參觀活動、大灣區交流等，增加他們的國民身份認同。

海關關長何珮珊。（廖雁雄攝）

「我們目標很簡單，將所有事情展示青少年面前，他們吸收後思考決定想法，我們不想硬銷，想用軟性手法讓青年更易接受資訊。」何珮珊認為，接觸年輕人的工作不應視為「挑戰」，「反而要有同理心，我們作為紀律部門及成年人，經常在特別高的高度看待青少年，有人說青少年一代不如一代，但我不認為是這樣，是青少年有太多資訊，有時未有能力辦識當中的真理，我們可以給予鼓勵和支持，在正確引道和帶領下會是出色一代。」