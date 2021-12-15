內會擾亂案｜郭永健認藐視議會　否認推跌保安　官下周五作定斷

8名泛民前任立法會議員及議員助理涉於今年5月8日在立法會內會擾亂議會，及干預立法會人員被捕。其中郭永健早前承認藐視，及抗拒或抗拒正在執行職責的立法會人員等兩項罪名，但他否認推跌保安員，案件今（15日）在西九龍法院進行處理案情爭議的紐頓聆訊。涉案保安員稱他當日在試圖拉開郭時，遭郭大力向後推而跌倒。郭卻反駁指保安未能捉緊他的左手，重心向後移才會摔倒，他並沒有推倒保安。裁判官屈麗雯押後至本周五（17日）就爭議作裁定，郭並會於當日進行求情。



被告郭永健承認「藐視罪」及「抗拒或抗拒正在執行職責的立法會人員罪」，指他於2020年5月8日在立法會綜合大樓一號會議室內，在立法會的委員會舉行會議時，引起擾亂，令會議程序中斷或相當可能中斷；及騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員罪，即簡廣榮。

被告郭永健承認藐視內會及抗拒執職務的人員罪，但他否認案情指他曾推跌保安，故需召開紐頓聆訊以定斷案情。(資料圖片)

認把654張紙從公眾席扔下

郭承認的案情指，多名泛民主派議員當日因不滿民建聯李慧琼主持會議，開始不斷叫囂及衝擊主席台及保安防線。及至下午4時44分，郭將654張A4紙分三批由公眾席扔向下，並高呼「李慧琼越權可恥」等口號。期後2名保安上前制止，惟郭激烈掙扎，並用雙手緊捉著欄桿，有保安在嘗試拉開郭時，背部著地摔倒。

辯方質疑保安拉郭致失平衡跌倒

涉案保安員簡廣榮作供指，當日他欲上前鬆開郭抓住玻璃欄桿的手，並將其拉至胸前時，郭突然大力將簡向後推，才導致其跌到。辯方隨後質疑，簡是因不斷將郭向後拉，重心後移才會失平衡跌倒，簡否認並指被告是故意推倒他，但同意郭的手在其跌倒時未有伸直。

郭其後出庭自辯，自言當日不曾主動拉直左手，是因簡當日未能捉緊郭的左手，因而重心向後移。郭的左手才會因簡的拉扯而伸直，重申無意伸手推跌簡。

同案其餘被告分別為：許智峯（38歲）、陳志全（48歲）、朱凱迪（43歲）、尹兆堅（51歲）、黃碧雲（61歲）、張超雄（63歲）、胡志偉（58歲）。

案件編號：WKCC3842/2020