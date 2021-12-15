浸會醫院76歲男病人留院期間證染退伍軍人病　衞生署追查感染源頭

浸會醫院一名有長期病患的76歲男病人，住院兩個月後，上周六（11日）突然痰量增加和血含氧量下降，及後確診患上肺炎，檢測後證實他對嗜肺性退伍軍人桿菌呈陽性反應，初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊，

衞生防護中心表示，正聯同浸會醫院展開流行病學調查，包括從可能源頭採集相關水樣本和環境樣本化驗，並同時追蹤病人的接觸者，包括該院的職員和住院病人，並會對他們展開醫學監察。



（浸會醫院網頁圖片）

衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，該名76歲男病人10月14日因健康問題入住香港浸信會醫院，一直留醫至今。他上周六出現痰量增加和血含氧量下降，床診斷為肺炎，現時情況穏定。

其痰液樣本經聚合酶連鎖反應核酸檢測後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型脫氧核糖核酸呈陽性反應。初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊。

追蹤病人接觸者包括浸會職員和住院病人 展開醫學監察

中心指，正聯同浸會醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並已從可能源頭採集相關水樣本和環境採樣樣本進行化驗。中心亦正追蹤病人的接觸者，包括該院的職員和住院病人，並會對他們展開醫學監察。

衞生署籲免疫力弱人士應飲用無菌或經煮沸的水

當局亦已向職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口，並提醒市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。