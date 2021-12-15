強制檢測｜居梅窩婦抵台北確診　離港前訪IFC agnès b等14處上榜

疫情反覆，再有本港居民在海外確診。衞生署今晚（15日）表示，一名51歲女病人12月2日飛抵台灣後，起初檢測呈陰性，但至上周六（11日）開始失去嗅覺，翌日更出現眼睛不適和流鼻水等病徵，當日的檢測對病毒呈陽性，病毒量高，她離港前已打齊兩針復必泰疫苗。

衞生防護中心指，女病人離港前的日子屬潛伏期，因此將其曾到訪的14個處所納入強制檢測，包括位於中環的國際金融中心（IFC）商場的4間食肆和店舖：美式快餐店「Shake Shack」、agnès b. LA LOGGIA bis、萬寧及Brandy Melville；其位於梅窩的住所「銀濤軒」因屬獨立屋，則無須納入強檢。



上周六失去嗅覺 翌日確診病毒量高

衞生防護中心表示，正調查一宗台灣確診個案，涉及一名51歲女病人。她離港前在11月30日的檢測結果呈陰性，12月2日乘搭國泰航空航班CX494飛抵台北，抵埗當日的檢測結果仍是陰性。

該女病人表示，至上周六（11日）起失去嗅覺，翌日出現眼睛不適和流鼻水等病徵，當日才對病毒呈陽性，CT值約20，亦即病毒量高。中心追查下發現，她曾先後在8月11日和9月1日，在港接種兩劑復必泰疫苗。

中心表示，正繼續與台灣衞生部門跟進個案，以及進行流行病學調查和個案追蹤。由於她離港前的日子屬潛伏期，因此她曾到訪的14個處所須要強檢，而其住位於梅窩銀礦灣路9號「銀濤軒」的住所，因屬於獨立屋，並無納入強檢名單。

12月15日強制檢測公告內容。

11月26日逛IFC快餐店Shake Shack

根據強制檢測名單，女患者曾於11月26日前往中環IFC國際金融中心商場4間食肆和店舖，包括在美式快餐店Shake Shack、包含咖啡店和店舖的歐洲品牌agnès b. LA LOGGIA bis、個人護理店萬寧Mannings Plus，以及另一歐洲品牌Brandy Melville。

她亦在11月26日和27日的早上、下午和晚上，乘搭渡輪來往梅窩住所和中環，因此兩區的相關碼頭亦榜上有名。

曾到香港文化中心演藝大樓、東薈城名店倉

另外，女患者在11月27日到過尖沙咀香港文化中心演藝大樓、上環西街53號永有樓地下Giàbar Bistro Food & Wine Store；在11月29日下午到過東涌東薈城名店倉Oreryu Shio-Ramen、晚上再到梅窩中心Deer Horn Restaurant & Bar用膳；在11月30日下午到訪上環信德中心東翼一樓黃金閣、梅窩中心地下19號舖花園土耳其餐廳，以及梅窩銀運路1號海景大廈地下C號舖足里健康。

而她離港前的最後一站，亦即12月2日上午，亦曾在機場一號客運大樓7樓，鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室逗留。

曾在特定時間到訪強檢名單上處所的人士，須於周五（17日）或之前接受檢測，受檢人士若已在12月13日至15日檢測，則可獲豁免；已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測。

康樂廣場BaseHall、裕華國貨等複檢

另外，因應早前一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，以及一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，於指定期間曾身處四個指明地方的人士需要再次進行檢測，受檢人士須於周五（17日）或之前接受檢測。受檢人士若已在周一至周三（13至15日）期間檢測則可獲豁免，包括：

1. 任何在11月24日至11月27日期間曾身處國際機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25–71）的人士

2. 任何在12月6日下午1時至下午3時期間曾身處中環康樂廣場1號怡和大廈地庫LG9 BaseHall的人士

3. 任何在12月6日下午1時至下午2時期間曾身處油麻地彌敦道301–309號裕華國貨的人士

4. 任何在12月5日中午12時至下午5時期間曾身處旺角彌敦道760號聯合廣場2樓百好名宴的人士

另外，由於2間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，有關疾病病徵與新冠病毒相似，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，受檢人士同樣須於周五或之前接受檢測，若他們使用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須於下周日（19日）或之前交回樣本樽，包括：

1. 荃灣祈德尊新邨商場1樓4號鋪迦南幼稚園（荃灣）

2. 大埔富亨邨富亨鄰里社區中心3樓香港保護兒童會林護幼兒學校