新冠肺炎｜增10宗確診　涉兩名機組人員　Glory Sky貨船累計8確診

本港今日新增10宗新冠肺炎個案，全部為輸入個案，9宗帶有L452R變種病毒，一宗帶有N501Y變種病毒。患者之中有一名船員，未有接種疫苗，其工作的Glory sky貨船早前已有7名船員確診，他在船上檢疫期間確診。另外亦有兩名貨機構機組人員，及一名印傭確診。其中一名曾到肯尼亞、阿聯酋、印度、烏克蘭及烏干達的機組人員帶有N501Y變種病毒。



今日確診患者中，有4人為12月14日由尼泊爾加德滿都抵港的航班RA409，衞生署禁止尼泊爾航空營運的客機從加德滿都抵港14日。



相片並非涉事貨船，屬示意圖。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

今日確診的47歲男船員（個案編號12504），其工作的貨船Glory Sky在12月1日從日本抵港，同船早前已有7人感染新冠肺炎，貨船上的其餘船員須逗留船上進行檢疫，而患者在檢疫期間確診。

新冠肺炎｜9宗輸入個案全帶變種病毒 Glory Sky確診船員增至7人

今日亦有兩名貨機機組人員確診，包括一名26歲男患者（個案編號12511），他在12月15日從德國經航班3S516抵港，曾在德國接種兩劑復必泰。另外一名27歲男機組人員，於12月15日從肯尼亞、阿聯酋、印度、烏克蘭及烏干達經阿聯酋乘搭航班ACP502抵港，抵港時出現病徵，曾在肯尼亞接種兩劑莫德納疫苗，他帶有N501Y變種病毒。

有4名於12月14日從尼泊爾經航班RA409抵港的乘客確診，包括兩男兩女，年齡介乎24至76歲，當中62歲男患者（個案編號12505）及76歲男患者（個案編號12508）曾接種兩劑國藥疫苗，40歲女患者（個案編號12506）及24歲女患者（個案編號12507）則曾接種兩劑復必泰疫苗。

因應同一航班有4名乘客確診，衞生署禁止尼泊爾航空營運的客機在12月16日至29日期間從加德滿都着陸香港。

（資料圖片）

其餘輸入個案包括：

．67歲女病人（編號：12503），她無病徵，12月14日從荷蘭經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，在香港機場檢測即呈陽性。她5月4日及5月25日在香港注射兩針復必泰疫苗。

．32歲男病人（編號：12509），他於12月12日起出現病徵，12月10日從白俄羅斯及立陶宛經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，在東涌福朋喜來登酒店檢疫期間確診。她4月17日及5月8日在香港注射兩針復必泰疫苗。

．34歲女印傭（編號：12510），她無病徵，12月14日從印尼經航班CX776抵港，在香港機場檢測即呈陽性。她7月10日及8月7日在印尼注射兩針科興疫苗。

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衞生防護中心正調查一宗台灣確診的新冠肺炎個案，51歲女患者居於梅窩銀礦灣路9號銀濤軒，她12月2日由香港經航班CX494前往台灣，抵達當日進行的病毒檢測結果為陰性，她於12月12日進行檢測的結果呈陽性，Ct值約20。根據病人提供的資料，她早一日已出現病徵。於8月11日及9月1日已在港接種兩劑復必泰疫苗，其潛伏期在港曾到訪的地點已納入強制檢測公告。

女患者行蹤：



11月30日，在港檢測為陰性

12月2日，由香港經航班CX494前往台灣，扺達得檢測結果為陰性

12月11日，出現病徵

12月12日，檢測的結果呈陽性，Ct值約20

