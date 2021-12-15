新冠肺炎．12.15｜Omicron個案增至9宗　港大研究病毒複製量驚人

衞生署今日(15日)公佈過去一星期，再接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名64歲男子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。另外，再有一宗13歲少年，接種第一劑復必泰疫苗後兩天內出現胸痛，疑為心肌炎，現時情況穩定。



衞生防護中心今日(15日)公佈再增一宗Omicron個案，昨日輸入個案12498、21歲美國抵港女患者，12月12日從美國經航班CX845抵港，她前一日已出現咳嗽病徵，在機場檢測呈陽性，入院後進行的檢測Ct值少於30，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認為變種病毒株Omicron。香港至今共錄得九宗涉及Omicron的個案。另外，今日增一宗輸入個案，男患者12月13日由德國抵港。



今日初步確診少於10宗。



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▼12月15日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜居梅窩婦抵台北確診 離港前訪IFC agnès b等14處上榜

【21:48】食物及衞生局公布強制檢測公告，因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有14個指明地方被納入強制檢測公告，包括中環國際金融中心IFC商場Shake Shack、agnès b. LA LOGGIA bis、Mannings Plus、Brandy Melville，以及中環六號碼頭、路梅窩渡輪碼頭、香港文化中心演藝大樓、上環西街Giàbar Bistro Food & Wine Store、東薈城Oreryu Shio-Ramen、梅窩中心Deer Horn Restaurant & Bar和花園土耳其餐廳、上環信德中心黃金閣、梅窩海景大廈足里健康及機場寰宇堂頭等貴賓室。

衞生防護中心正表示，該個案涉及一宗台灣確診的個案，患者為一名51歲女病人，在港居於梅窩銀礦灣路9號銀濤軒。她於11月30日在香港進行檢測的結果為陰性，12月2日由香港經國泰航空航班CX494前往台灣，抵達當日檢測結果為陰性，她於12月12日進行檢測的結果呈陽性，病毒量高（Ct值約20）。根據病人提供的資料，她自12月11日起失去嗅覺，翌日出現眼睛不適和流鼻水等病徵。她於8月11日及9月1日於香港接種兩劑復必泰疫苗。為審慎起見，病人於潛伏期在港曾到訪的地點會被納入強制檢測公告。

12月15日強制檢測公告內容。

Omicron｜盧森堡等5國家周六起列A組地區 非本港居民禁入境

【19:27】變種病毒Omicron疫情肆虐全球，愈來愈多國家爆發相關個案，食物及衞生局今日（15日）宣布，再增5個國家，周六（18日）起，列為高風險的A組指明地區，包括阿爾及利亞、厄瓜多爾、盧森堡、斯洛文尼亞、特立尼達和多巴哥，當日凌晨起，21天內曾逗留該5國的非香港居民不准入境，「升級」至A組高風險地區累計增至70個。

Omicron｜港大研究揭呼級道大量複製致廣泛傳播 較Delta多近70倍

【18:07】Omicron變種病毒極速傳播之謎解開，香港大學醫學院研究發現Omicron與Delta或原始新冠病毒比較，在感染24小時後，Omicron在人類支氣管組織的感染及複製多近70倍，相信導致病毒可在短時間內高度散播，致多人感染的關鍵。但研究亦發現Omicron在肺部的複製能力較弱，只及原始病毒的一成，或是導致Omicron較少重症或死亡的原因。

新冠疫苗｜13歲少年打一針現心肌炎 六旬漢離世前14日內曾打疫苗

【17:40】衞生署今日（15日）公布，截至12月12日的過去一星期，共接獲45宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告。其中一宗為12至15歲青少年在接種新冠疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。報告涉及一名13歲男童，他在接種第一劑復必泰疫苗後兩天內出現胸痛，目前情況穩定。

另外，衞生署亦接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名64歲男子，署方認為並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

通關｜田北辰消息：最快周五公布通關 年底前實施 每日3千名額

【15:41】香港與內地通關在望，實政圓桌立法會議員田北辰今（15日）表示，以他了解，政府最快本周五（17日）公布通關日期，預計今年年底前可與內地通關。他稱，通關名額最終敲定每日大約3,000個，「比原本我所預測嘅1,000有多，呢個真係要歸功於特區政府！」

Omicron｜再有美國抵港旅客確診Omicron 患者機上已現咳嗽病徵

【15:40】Omicron變種病毒肆虐全球，本港接連兩天確診輸入個案。衞生防護中心今日(15日)公佈再增一宗Omicron，為昨日的輸入個案12498、21歲由美國抵港的女患者，她12月12日從美國經航班CX845來港，但抵港前一日已出現咳嗽病徵，在本港機場檢測呈陽性，入院後進行的檢測Ct值少於30，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認為變種病毒株Omicron。香港至今共錄得九宗涉及Omicron的個案。另外，今日增一宗輸入個案，男患者12月13日由德國抵港，並無病徵。

Omicron｜梁子超料內地首宗個案不礙通關 應檢討措施必要時停飛

【10:12】變種病毒Omicron於多國蔓延，本港至今有8宗涉及Omicron的個案，內地亦出現首宗個案。呼吸系統專科醫生梁子超今日（15日)在港台節目《千禧年代》指，相信現時情況不影響通關。不過，隨著外地疫情變化，尤其英國的擴散速度快，建議應將英國放入加強監測的A組指明地區，並檢討現時外防輸入措施，包括有機會全面停飛航班。

劉宇隆指不應倉促縮短第二與第三針間距 先提高長者及兒童接種率

【09:13】特首林鄭月娥昨日表示，計劃在明年1月擴大第三針接種計劃。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（15日）在港台節目《千禧年代》指，因變種病毒Omicron來勢洶洶，認為擴大第三針接種的方向正確，但個人傾向無需要縮短打第二針及第三針的時間，因本港不會於短期內有大規模的通關，若倉促決定會「自亂陣腳」。

▼港康碼申請綠碼8步驟一覽▼



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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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Omicron︱廣州、天津及台灣未列風險地區 食衞局︰會適時更新

【05:31】內地連續兩日公布發現Omicron變種病毒個案，一宗是天津的外地輸入個案，另一人則在廣州家中檢疫期間確診，但港府至今未將其列為風險地區。《香港01》向當局查詢，食衞局回覆指，香港與內地及澳門三地在聯防聯控機制下，採取整體一致的「外防輸入、內防反彈」的疫情防控措施。「回港易／來港易計劃下的暫不適用風險地區名單」上所列的地區，會適時參考國家衞健委所列的風險地區而更新。

▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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▼12.3 新冠疫苗流動接種站啓動禮▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.14｜再增一宗Omicron 港大研究指2針疫苗難抵抗

Omicron｜今增一宗Omicron個案 5宗輸入均由高風險地區抵港

新冠肺炎｜港男抵日本即驗確診 專家：一情況下4小時航程可感染

Omicron｜多7國周五起列A組地區 匈牙利等國非香港居民禁入境

Omicron｜港大研究：兩針不足抗毒 第三針科興能否增抗體待確定

Omicron｜何栢良倡把英國列加強監測地區 研訂打第三針時間表

Omicron｜聖誕新年旺季料港僅1400客機升降 佔總升降量不足兩成

第三針｜林鄭：1月初擴大復必泰第三針接種 不限於高風險群組

劉宇隆反對縮短第二與第三針間距 打一針復必泰青年料需打第二針

沙半山手記｜通關日期料立會選舉前公布？ 內地現個案陷拉鋸

通關︱林鄭月娥：李家超今與廣東省商通關 籲無迫切需要者稍等

通關｜李家超晤廣東省副省長 進入全面落實準備階段 港隨時待命

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新冠肺炎｜內地增51宗本土確診 東莞2宗無症狀個案曾到深圳機場

強制檢測｜兩幼兒學校爆上呼吸道感染 曾身處人士本周四前須強檢

睇好通關刺激經濟 55％僱主來季擬加人 調查料IT人跳槽加薪3成

調查：四分一中小企疫下局部營業或停運 僅38%稱因政府補貼受益