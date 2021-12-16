新冠肺炎｜餐飲處所空氣淨化指引實施9個月　1.8萬食肆達標

疫情肆虐，食物及衞生局3月根據防疫規條，向餐飲業務發出指示，訂明提供堂食的餐飲處所在換氣量或空氣淨化設備方面須遵守的規定。相關工作小組向政府提交報告，指逾1.8萬間食物業處所符合有關規定，當中逾2,000間每小時換氣量達6次或以上；逾1.6萬間已安裝空氣淨化設備，共128間同時符合以上兩項規定。



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小組主席源栢樑向政府呈上總結報結，總結過去9個月的工作和成果，指在3月公布符合指定規格空氣淨化設備的清單後，該清單至今已載列464款空氣淨化設備。

報告指，截至11月30日，超過1.82萬間食物業處所已向食環署提交登記申請，並獲確認符合規定，當中超過2,000間處所，每小時換氣量達6次或以上；超過1.6萬間已安裝空氣淨化設備，共128間同時符合以上兩項規定。食環署亦會通知餐飲業務牌照新申請人，須達至座位間每小時換氣量6次或以上的門檻。

食衞局局長陳肇始感謝主席源栢樑領導工作小組，又指總結報告除探討進一步的行動方向外，更有助凝聚各方全速行動，盡量減少空氣的病毒載量，以保障公眾健康及使社會和經濟恢復正常。