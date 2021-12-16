01消息｜聯合醫院迫爆　中風病人苦等43小時上病房　醫護數三宗罪

公立醫院長期迫爆，病床不足以應付需求，情況在冬季尤為惡劣，雖然在新冠肺炎疫情下，入院人數一度減少，但近日數據顯示，多間醫院內科病床使用率均破百，已經飽和。

聯合醫院有醫護人員向《香港01》投訴，指該院內科病床已「加無可加」，以致病人被迫在急症室苦等，一直未能正式上病房，本周一（13日）早上曾有多達40多名病人塞滿急症室。醫護透露，當中更有一名中風病人輪候了43小時，才獲安排上病房。

前線醫護又指出，該院內科近日同時有3名年資超過十年的副顧問醫生離職，人手更顯不足；而內科的呼吸機亦不敷應用，需要向外科、骨科等部門借機，擔憂一旦病人病情惡化，部份人或無法插喉。不過，聯合醫院回覆查詢時表示，該院內科及老人科呼吸機的數量和應用一直維持正常，昨早使用量約為六成。



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本月初一度50名病人迫急症室等上病房

前線醫護投訴，聯合醫院內科病房長期爆滿，病床「加無可加」，無法接收到急症室的病人，以致大量病人無奈在急症室苦等上病房。該名醫護稱，本月初曾一度有50人被迫困在急症室等住院，而本周一（13日）早上亦有多達43名病人同時在急症室輪候上病房，形容情況已經如同疫情爆發之前一樣。

醫護人員更透露，一名中風病人於12月11日下午抵達聯合醫院急症室，但直到13日早上才能上病房，苦等43小時。翻查資料發現，聯合醫院內科病床在過去半個月的佔用率都超過110%，反映病房已經飽和，十分擠迫。而在12月12日和13日午夜時分，內科病床使用率都達到115%。

聯合醫院內科病床在過去半個月的佔用率都超過110%，反映病房已經飽和，十分擠迫。（資料圖片）

內科三名副顧問醫生本月初先後離職

除了病床爆滿外，前線醫護炮轟該院尚有另外兩宗罪。第一是人手短缺的問題，醫護反映該院內科在本月初同時有3名副顧問醫生離職，涉及心臟科和腸胃科，他們的年資都超過十年，據悉其中兩人轉投私營醫療市場；另不少護士年資尚淺，經驗不足。

病房儀器不敷應用呼吸機需外借

第二是儀器不敷應用，有醫護人員指出，近日入院病人的病情頗為嚴重，包括患上肺炎、心臟病發、中風等，雖然內科平均每間病房都有兩部入侵性呼吸機，但現時有十多名病人需要插喉，以致有呼吸機不足情況，只可向外科、骨科、耳鼻喉科借機。該名醫護直言情況十分危險，一旦病人病情急轉直下，但無呼吸機協助呼吸，就有失救的可能性。醫護人員補充，深切治療部使用率亦高，難以將所有插喉病人轉入ICU。

前線醫護質疑，病房爆滿、急症室迫爆，加上人手不足，難以時刻監察病人病情變化，更易發生醫療事故，例如造成早前有病人在急症室失救而死，卻無人知曉的局面。醫護人員又批評醫院管理局削減冬季流感的預算撥款，由去年的10億減至今年7億元，質疑撥款不足以應對冬季龐大的服務量，加上今年的特別酬金計劃（SHS）計算率只有100%，而非去年的120%，亦打撃醫護加班的意欲及士氣。

由今年4月1日至今，聯合醫院內科及老人科共有四名醫生離職，流失率約為3%。 （資料圖片）

聯合醫院：內科病床佔用率持續高企

聯合醫院發言人回覆查詢時表示，一直密切監察急症室求診情況以及住院病床的使用情況，但由於急症室的求診人數偏高，加上內科住院病床佔用率持續高企，令部分病人可能需等候較長時間才能入院，希望市民加以體諒，耐心等候。

對於該名等待43小時才能上病房的中風病人，聯合醫院沒有否認指控，亦無透露關於這名病人的病情資料，僅指一般而言，中風病人抵達醫院後，會即時接受腦掃描，中風科團隊也會評估病人情況，而病人在等候入院期間，急症室醫護人員會聯同中風科團隊，適時為病人安排所需治療及密切監察病人情況，若病情有變化，亦會為病人重新評估及分流。

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至於人手流失的問題，該院發言人稱，由今年4月1日至今，內科及老人科共有四名醫生離職，流失率約為3%，部門已陸續填補有關空缺。

該院否認呼吸機不足的問題，稱內科及老人科「入侵性呼吸機」的數量和應用一直維持正常，截至15日早上，內科及老人科的呼吸機使用量約為60%。