醫管局宣布將貸款予員工置業　優惠利息1%　以挽留人手

在移民潮下，醫院管理局人手流失問題日益嚴重，醫管局今天（16日）在召開會議後公布，將會協助員工置業，推出低息貸款計劃，只要服務滿三年，便可申請，貸款額暫定是三至四年的年薪，上限為六百萬元，借貸利息低至1%，還款年期不超過二十年。



醫管局主席范鴻齡。（資料圖片）

醫管局主席范鴻齡表示，在2020年11月至今年11月，醫管局醫生離職率為6.2%、護士更加高達7.7%，情況令人憂慮。

醫管局將會推出三項挽留人手的措施。第一是提供首期低息貸款予同事置業，第二是成立醫管局專科學院，第三是改善升級階梯。

他稱，醫管局在九十年代已推出「置業利息津貼計劃」，根據按揭成數申請利息津貼，每年有超過4000名員工受惠。但因樓價愈高、政府收緊按揭成數，計劃難以幫助員工。為了挽留人手，醫管局大會中4位成員，包括三位銀行家、一位會計師成立專責小組去研究新的方案。

新方案初步構想是推出低息貸款計劃，貸款額是員工36至48個月的薪金，上限是港幣六百萬元，還款年期不超二十年。只要在醫管局服務滿三年的員工便可申請，會設審查機制。

他稱，大會基本上已經通過這項方案，將會諮詢員工，以及與金融機構協商，料在6至9個月後才有結果，明年下半年正式實行。啟動資金為近年「置業利息津貼計劃」未用的餘額，預計到明年3月底有78億元。