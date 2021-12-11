醫管局首辦國安法研討會　梁愛詩主講、逾百員工出席

醫院管理局今日(11日)首辦國安法研討會，邀請基本法委員會前副主任梁愛詩發表主題演講，詳述香港執行「港區國安法」的相關情況，以及香港全面落實「愛國者治港」和完善選舉制度後，對推進「一國兩制」實踐的正面影響。出席者包括醫管局主席范鴻齡、行政總裁高拔陞及逾百名員工。



梁愛詩今日在研討會中，發表題為「國家安全與香港」的主題演講，詳細論述國安法的背景、特區在維護國家安全的責任，以及完善選舉制度與落實「愛國者治港」的重要性，有逾百名來自醫管局總部和各醫院聯網的員工參加。

梁愛詩發表題為「國家安全與香港」的主題演講。

范鴻齡亦在研討會中分享了對香港執行「港區國安法」的意見，亦指梁愛詩的演講令同事獲益良多，為讓更多同事可以受惠，局方會將今次演講的資料，製作成教材，同時透過網上教學，予各員工學習國安法的內容。

范鴻齡同時呼籲醫管局員工，在12月19日的立法會選舉中踴躍投票，他指在香港完善選舉制度後，選民可以透過選票選出合適的立法會代表，全面落實「愛國者治港」。