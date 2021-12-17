12.19多項交通免費　拍卡安排有不同　港鐵閘機長開料候車時間長

12月19日立法會選舉投票日，多間交通營辦商提供服務。港鐵今日（17日）表示，除了機場快線，其他港鐵、輕鐵及港鐵巴士服務均為免費，當日站內的活板式閘機會一直維持打開；乘客使用轉棍閘機時，亦只需直接推動轉棍便可過閘，乘客毋須拍卡或付車費入閘。

港鐵又預料當日個別時段的客量或較平時多，候車時間可能較長，會加強列車服務，有需要時安排特別班次，另會增派600名職員。

《香港01》亦為讀者整合當日其他提供免費乘搭的公共交通服務資料，但各營辦商對於是否需要上車拍卡有不同安排，讀者出行時可注意。



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港鐵今日表示，預計當日的客流分佈與一般周日不同，個別時段客量或較平時多，當天會加強列車服務，有需要時安排特別班次。除車站職員，港鐵亦會調派包括後勤員工的客務支援隊、其他車務職員，以及額外的車站助理到各車站，預料當日有額外約600人協助乘客。港鐵稱，由於人流當天客流或較平時多，候車時間可能較長，呼籲乘客因應行程，有需要時提早出門。

候車時間可能較長 部份出入口實施客流管理措施

港鐵又稱，當乘客較多時，乘客有可能需在閘機前排隊，一些較繁忙的車站及轉線站，可能需要實施客流管理措施，部份出入口只可進或出，例如銅鑼灣站在較多乘客往維園時，該站E出入口就供離開。

閘機會貼顯眼標示 指示乘客出入方向

當日除了機場快線，其他港鐵、輕鐵及港鐵巴士服務均為免費，港鐵表示，當日毋須拍卡或付車費，閘機會貼有顯眼標示指示乘客出入方向。另外，港鐵站的活板式閘機會維持打開，乘客無需拍卡；乘客使用轉棍閘機時，亦只需推動轉棍便可過閘。

九巴及龍運免費安排 不包括豪華巴士、A線及NA線

除了港鐵，當日各專營巴士公司都提供免費服務。九巴及龍運除了「豪華巴士」、A線及NA線，以及所有通宵路線以外，當日其餘的所有日間巴士路線均免費，由19日的頭班車起至尾班車，乘客上車時均毋須繳付。

新巴城巴上車時要拍八達通

新巴城巴亦有提供免費乘車安排，不過通宵路線、口岸路線、機場快線、人力車觀光巴士路線、城巴非專營路線則不受惠。當日提供免費乘車優惠的免費路線，覆蓋當日頭班至尾班車。與其他營辦商不同，乘搭新巴城巴時，上車仍需以八達通拍卡，平時使用現金的乘客亦需揚聲，以便車長紀錄客流量。

嶼巴免費服務不包括部份嶼南郊遊路線

新大嶼山巴士亦會提供免費服務。嶼巴指，為便利南大嶼山及東涌區內居民前往區內投票站，除了機場巴士A線、口岸巴士B線、假日路線以及部份嶼南線，例如東涌來往大澳、梅窩、昂坪等，其他大部份巴士路線都會提供免費巴士服務。

（資料由運輸署提供）

電車全線免費任搭

另外，香港電車當天的所有電車路線，由頭班車起至尾班車，均會提供免費乘車優惠。

運輸署︰預計乘搭公共交通工具出行需求或較平日為高

運輸署表示，市民乘車時應留意及配合公共交通營辦商職員的現場安排，由於當日適逢周日又為投票日，預計乘搭公共交通工具出行的需求或較平日為高，特別是前往個別熱點的路線，呼籲市民出門前留意即時交通情況，及各公共交通營辦商提供的即時資訊，妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候公共交通服務時保持忍讓及注意道路安全。

運輸署的緊急事故交通協調中心，會於當日密切監察全港交通情況，協調不同政府部門和公共交通營辦商配合選舉日的乘客需求；並聯同警方實施適當交通管理措施。