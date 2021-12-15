東京奧運健兒獲九巴贈命名權　1A線以羽毛球「一哥」伍家朗命名

九巴今日（15日）在九龍灣車廠為東京奧運及殘奧運健兒舉行致謝禮，向運動員代表頒贈乘車證及巴士命名權，刻有運動員名字的紀念名牌將嵌置於巴士車廂內車頭位置。來往中秀茂坪及尖沙咀碼頭的1A 號線會以香港羽毛球「一哥」伍家朗命名，而1號線就展示射箭運動員危家銓，寓意參賽目標取得第一名。



九巴奧運巴士早前已投入服務，車身配上運動員剪影，象徵香港代表團出戰包括游泳、田徑、體操等十三項奧運項目，以及寫上「PROUD OF YOU（以你為榮）」，兩部巴士主要行走66X線及270B線。（九巴圖片）

伍家朗命名1A線有原因

東京奧運會中國香港代表團團長貝鈞奇、香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會執行委員何蔚文，聯同多位健兒出席活動。九巴向所有健兒送贈巴士命名權，刻有運動員名字及感謝句語的紀念名牌將嵌置於巴士車廂內車頭位置，直至退役，以表揚健兒努力及貢獻。

羽毛球代表伍家朗選擇1A號線，因為他從小到大住過的地方，都有該線的服務，而且「A」亦是他洋名「Angus」的第一個字母；射箭運動員危家銓挑選1號線的巴士，寓意參賽目標取得第一名。

女飛魚何詩蓓的命名路線為66X，該線以奧運站為起點/終點。

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九巴所屬的載通國際獨立非執行董事雷禮權表示，全力支持本港運動員，繼續為各位健兒打氣，祝願他們再創佳績。貝鈞奇指出，深深感受到香港社會及市民大眾的熱情和支持，希望這份熱情能持續下去，期望不久將來，各大企業能夠與體育界有更緊密的聯繫及合作，促進整個體育產業發展。何蔚文指，將繼續致力倡導運動融入殘疾人士日常生活，期望市民及各大機構鼓勵殘疾人士參與運動，一同推動本地體育發展。

▼東京2020 奧運會香港代表隊運動員「命名巴士」▼



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游泳運動員何南慧表示，家人常常跟她說，做到最好就足夠，成績只是其次，感謝家人的鼓勵，讓她沒有放棄繼續成為運動員。殘奧運羽毛球銀牌得主朱文佳說：「能夠成為羽毛球運動員，除了是命運的恩賜，也要多謝教練及支援團隊。十分開心能夠在殘奧運場上奪得獎牌，這個成就不只屬於我一人，也要歸功身邊所有支持我的人。」

九巴奧運巴士早前已投入服務，車身配上運動員剪影，象徵香港代表團出戰包括游泳、田徑、體操等13項奧運項目，以及寫上「PROUD OF YOU（以你為榮）」，兩部巴士主要行走66X線及270B線。