Omicron｜染疫機師到訪食肆清潔一小時　食客不擔心　冀打第三針

全球正受變種病毒Omicron威脅，一名36歲男國泰貨機機師由美國返港後，疑感染Omicron變異病毒株，他曾到訪過的12個地方及交通公具被列入強制檢測公告。其返港後居住的油麻地祥興大廈附近，今日有政府人員到場抽驗污水樣本，其去過的食肆都嚴陣以待，員工提早一小時上班清潔。食客明言不擔心感染，但冀可盡快接種加強針，並收緊機組人員防疫措施，更感安心。



有穿上保護衣的人員今到祥興大廈附近抽污水樣本。（余俊亮攝）

疑染Omicron的貨機機師返港後居於祥興大廈並曾到附近多間食肆。祥興大廈昨日被圍封，居民檢測後全為陰性。今日再有政府人員穿起保護衣到祥興大廈附近抽污水檢驗，有旁邊大廈的保安表示，除祥興大廈外，附近大廈的水渠亦要抽樣本。

距離祥興大廈數步之遙的生記粥麵被納入強制檢測公告，有員工透露，今早早班員工要提早1小時上班清潔，所有同事亦在工作前完成檢測。

潘小姐到生記粥麵買外賣，表示不知有疑感染Omicron患者曾到訪，指一直有戴口罩亦有接種新冠疫苗，不擔心會感染。她認為香港社會防疫有做足，只要政府在外防輸入上做好，機師若能在酒店檢疫，會更令市民安心。

患者亦曾到彌敦道498-500號的餐廳「紅茶」，員工表示不清楚強檢情況，食客羅女士說，已打新冠疫苗不太大擔心感染，但有心理準備要打第三針，「咁會更加好」，自己亦已減少外出用膳。她認為機組人員感染風險比一般人高，應加強檢疫措施。