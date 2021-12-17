新冠肺炎．12.17｜兩同航班機師帶Omicron變種病毒　累計共11宗

衞生防護中心今日(17日)公佈新增2宗Omicron個案，兩名患者為同一貨機的機組人員，於12月15日從肯尼亞、阿拉伯聯合酋長國、印度及烏干達經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班ACP502抵港，在機場檢測呈陽性，兩人已在肯尼亞接種疫苗，並無病徵，本港已累積11宗Omicron個案。另外，今日新增7宗輸入個案。

今日初步確診少於10宗。



（香港01製圖）

強制檢測｜疑染Omicron機師多6處行蹤上榜 周三發病到廣華街惠康

12月18日【00:37】國泰航空一名36歲貨機機師返港後在家檢疫期間，確診新冠肺炎並疑帶變種病毒株Omicron。食物及衞生局周五（17日）晚上公布，患者潛復期間再到過六個指明地方，全納入強制檢測公告。當中家樂坊星巴克、海港城city’super、窩打老道惠康、碧街OK便利店、油麻地晉利商業大廈萬寧都是他離港前光顧，但廣華街惠康則是他返港在家檢疫期間，本周三（15日）前往麥花臣遊樂場流動採樣站檢測同日到訪，該日樣本檢測結果顯示他確診。

由於患者本周三到麥花臣遊樂場時已病發，該採樣站已納入周四強制檢測名單，衞生防護中心周五晚表示，任何人於當日晚上7時至8時期間曾身處該採樣站，即使在本周二至四已進行檢測，均不獲接納為已遵從強制檢測公告的規定，有關人士須於周六（18日）或之前接受檢測。

【21:20】Omicron持續全球爆發，政府表明會視乎相關風險，將發現有Omicron個案的海外地區指明為高風險A組指明地區。食物及衞生局公布，由12月20日凌晨零時起，黑山和波蘭列為A組指明地區。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境；香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

Omicron｜國泰指染疫機師在外有按指引 回港外出只買必需品

【19:36】國泰航空一名36歲貨機機師返港後疑染變種病毒Omicron，國泰回覆查詢時指，初步內部調查確認，該機師不論在港或在外地逗留時，均有按內部指引遵守相關防疫措施，回港後首3天，除接受強制檢測及購買食物和生活必需品外，沒有離家外出。

▼12月16日，國泰貨機機組人員初步確診疑涉Omicron，住所祥興大廈封區強檢▼



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新冠肺炎｜兩名同一貨機機師確診帶Omicron 一人年半第二度染疫

【18:36】衞生署衞生防護中心公布，今日新增七宗新增2019冠狀病毒病確診個案，全為為輸入個案，當中六宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定，涉及五男兩女，年齡介乎2至41歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。至今本港個案累計12,514宗。

上述個案中，有兩宗屬變異病毒株Omicron患者，至今共錄得11宗個案。分別是今日公布的個案12517患者，為一名41歲男病人，以及昨日公布的個案12512，涉及一名27歲男病人，二人均為貨機機組人員。他們於12月15日從肯尼亞、阿拉伯聯合酋長國、印度、烏克蘭及烏干達經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班ACP502一同抵港。

兩名驗出確診新冠肺炎並帶有Omicron的機師，乘搭Astral Aviation Limited航機。（Astral Aviation Limited FB圖片）

食客無掃安心出行 葵涌7食肆罰停晚市堂食 員工：人手少走漏眼

【18:02】葵涌區內昨日有七間食肆被突擊巡查，指有21名食客未有按照法例規定，在進入食肆前掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反第599F章。有關食肆需要今日起，暫停晚市兩周，日間只能安排二人一怡，意味聖誕檔期晚市未能做堂食生意。



有涉事食肆指，午市餐廳滿座，又要兼顧外賣，樓面人手不足，即使循例檢查食客手機，但難免會有「走漏眼」情況，或有食客使用「假安心」而不知道。有食肆指，當日20幾位光顧食客中，僅有1位至三位無使用「安心出行」，認為署方停14日晚市做法避免過於苛刻。

Omicron｜染疫機師到訪食肆清潔一小時 食客不擔心 冀打第三針

【17:02】全球正受變種病毒Omicron威脅，一名36歲男國泰貨機機師由美國返港後，疑感染Omicron變異病毒株，他曾到訪過的12個地方及交通公具被列入強制檢測公告。其返港後居住的油麻地祥興大廈附近，今日有政府人員到場抽驗污水樣本，其去過的食肆都嚴陣以待，員工提早一小時上班清潔。食客明言不擔心感染，但冀可盡快接種加強針，並收緊機組人員防疫措施，更感安心。

港康碼｜55.6萬人註冊 27.8萬人已啓動帳戶 推更新版安心出行

【16:51】政府資訊科技總監辦公室今日（17日）表示，「安心出行」流動應用程式最新的下載數字約為719萬，目前已有超過104,000個場地參與計劃，當中私營場所佔約79%。



截至今日中午，「港康碼」系統共有約556,000人申請帳戶，當中約278,000人已啓動帳戶。



政府將於下星期二（21日）推出「安心出行」3.0.1版本，用戶上傳出行紀錄到「港康碼」系統後，可透過新增按鍵直接轉到「港康碼」網頁。▼港康碼申請綠碼8步驟一覽▼

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通關｜單親跨境司機盼團聚 女兒扯甩頭髮：媽咪係咪唔要我

【13:51】政府推出多項措施準備落實通關，亦已推出香港健康碼予市民登記，惟通關詳情遲遲未有公布，未知配額如何分布。有跨境女司機一年半未曾歸家，兩名3歳半女兒長時間不見媽媽，情緒困擾，更開始扯頭髮，哭說：「媽咪係咪唔要我哋」，令媽媽期盼盡早免檢通關。



工聯會指出，不少中港家庭在疫情下出現問題，亦有市民希望往內地探病重親人，期望政府可以分一半配額予非商務用途，並以緊急分優次，設立專責部門處理非商務配額申請及審批。

跨境司機韓女士為單親媽媽，工作關係與女身分隔一年半，希望盡快通關讓她與家人團聚。（鍾妍攝）（鍾妍攝）

通關｜本料今天公布日期 Omicron添變數 田北辰：正待北京拍板

【13:04】內地與香港通關「如箭在弦」之際，本港昨晚突然傳出一名曾進入社區的貨機機師初步確診，並可能帶有Omicron變種病毒，同時廣州亦有一宗曾居家檢疫的Omicron病例，該病例更疑將病毒傳予同一大廈的老婦。



兩地疫情再現變化，令人關注通關能否繼續推行，曾指政府今天（17日）將公布通關日期的立法會議員田北辰表示，通關安排正待北京拍板，料需中央政府作最後決定。

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消費券｜八達通最後一期可領 零售業料提振作用比第一、二期為弱

【12:08】八達通第三期消費券昨天（16日）起發放，香港零售管理協會主席謝邱安儀今天（17日）在電台節目表示，除了八達通外，其他電子支付平台早前已經發放了所有消費券，加上第三期僅有1000元，亦屬第三次發放，料刺激、提振作用比第一、二期為弱，雖然踏入聖誕節這個傳統消費旺季，但市況仍然淡靜，需再觀察本周情況才知消費券的作用有多大。

消費券│AlipayHK等3大平台 餘額1月1日將過期失效 八達通呢？

強制檢測｜疑染Omicron貨機機師返港曾落街買食物 上榜處所一覽

【00:01】全球疫情反覆，一名36歲男國泰貨機機組人員由美國返港後，疑感染Omicron變異病毒株。食物及衞生局今晚（16日）公布，他曾到訪過的12個地方及交通公具被列入強制檢測公告，包括美國抵港後曾到訪過的旺角麥花臣遊樂場流動採樣站，以及油麻地生記粥麵。



當局指，於指定時間身處強制檢測公告中的地方，須在12月18日或之前接受檢測；而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫。

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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昨日總覽：

強制檢測｜疑染Omicron貨機機師返港曾落街買食物 上榜處所一覽

機組人員疑染Omicron曾落街購物 許樹昌：社區無爆發不影響通關

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