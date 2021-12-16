強制檢測｜疑染Omicron貨機機師返港曾落街買食物　上榜處所一覽

全球疫情反覆，一名36歲男國泰貨機機組人員由美國返港後，疑感染Omicron變異病毒株。食物及衞生局今晚（16日）公布，他曾到訪過的12個地方及交通公具被列入強制檢測公告，包括美國抵港後曾到訪過的旺角麥花臣遊樂場流動採樣站，以及油麻地生記粥麵。

當局指，於指定時間身處強制檢測公告中的地方，須在12月18日或之前接受檢測；而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫。



▼12月16日，國泰貨機機組人員初步確診疑涉Omicron，住所祥興大廈封區強檢▼



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衞生防護中心公布，該名初步確診貨機機師於12月11日離開香港前往美國，12月13日由美國經航班CX2071返抵香港，返港後曾短暫在社區購買食物，以及前往流動採樣站抽取樣本進行檢測，相關地點會納入強制檢測公告，而其住所祥興大廈今晚亦被圍封檢測。

在今晚公布的強制檢測公告中，有兩個地點為該名機師返港後於12月15日曾到訪，包括油麻地生記粥麵，及旺角麥花臣遊樂場流動採樣站。

強制檢測公告中其餘地點則為該名機師離港前曾到訪，當中有多間餐廳「上榜」，地點遍佈油尖旺，以及沙田，包括旺角富達大廈大家樂、油麻地彌敦道紅茶、沙田置富第一城美好。另外，任何在11月24日下午2時至下午4時期間曾身處沙田富豪花園翡翠閣的人士，亦須接受強制檢測。

被納入強制檢測公告的亦包括兩條巴士線，包括由耀安開出往尖沙咀東（麼地道）路線號碼81C的巴士，以及由東涌（逸東）開出往機場路線號碼S64的龍運巴士。另外，任何在11月26日至12月16日期間曾身處赤鱲角國泰城超過一小時的人士，亦須於12月18日或之前接受檢測。

受檢人士若在12月14日至12月16日期間已進行檢測，則會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。當局指，相關人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。