醫管局推低息置業貸款　消息：利息屬浮息　日後或不止1%

醫院管理局昨天宣布，將會推出低息貸款計劃，協助員工置業自住，貸款額上限是六百萬元，還款年期不多於二十年，暫訂利息低至1厘。不過，昨天醫管局主席范鴻齡曾稱，將會商討利息的上限，否則在利息「狂升」的情況下，醫管局的財政狀況可能會出現問題。

據了解，醫管局將會釐定「利率補貼的上限」，假設最後定於4%，當市場最優惠利率(俗稱P按)是5%時，醫管局員工借貸後，便只需要償還1%的利息；但假如最優惠利率升至8%，需償還的利息便會增至4%。換言之，這項計劃的利息或屬浮息，而非定息1%。

醫管局回覆查詢稱，醫管局大會昨日(16日)通過員工低息置業貸款計劃的方向，詳情仍在探討階段，包括確實資助金額、還款利率等。局方會繼續諮詢相關政府部門、金融監管機構及索取法律意見，並參考員工對計劃的反應，希望可以盡快推出。



范鴻齡昨天見傳媒時表示，這項貸款計劃的利息「一定會係優惠」，低於市場按揭利息，「更加會平過市場私人借貸利息好多」，醫管局初步計劃利息定於1%左右，「不過我哋亦都需要為利息設一個上限，因為如果我哋唔設上限，喺一個利息狂升嘅情況底下，我哋嘅財政狀況可能會有問題」，至於上限是多少，就會先諮詢員工及金融機構的意見，才作決定。

據了解，借貸予員工的款項並非「定息」1%」醫管局稍後會釐定「利率補貼的上限」，假設最後上限定於4%，當最優惠利率是5%時，醫管局員工借貸後，便只需要償還1%的利息，餘下由醫醫管局補貼；但假如在五年後利率升至8%，屆時員工需償還的利息便會增至4%。換言之，這項計劃的利息屬浮動，會跟隨市場利息變動而改變，非固定息，員工亦要面對「加息」及「高息」風險。

據悉，「利率補貼的上限」有機會定於3.75%至4%之間，因為上限一旦定得太高，醫管局或會面對財政壓力和風險；但若定得太低，風險則會轉嫁至借貸的員工，並令計劃的吸引力打折扣。

醫管局計劃利用上世紀九十年代推行的「置業利息津貼計劃」一直滾存的78億元餘款作為啟動基金，據了解，在推行初期醫管局可能會直接由該筆款項借貸予員工，但若有銀行合作，該筆款項則會主要用作補貼利息。由於預料該筆款項長遠並不足以應付借貸需求，醫管局會尋求與銀行合作。

醫管局計劃推低息貸款計劃與員工置業以挽留人手。(資料圖片)

另外，據悉醫管局在上世紀九十年代亦曾經推出「首期貸款計劃」，有文件列明該計劃是「試驗推行」，當時合資格的僱員可以同時申請利息津貼及首期貸款，醫管局在完成辦理利息津貼的申請後，才會處理首期貸款的申請。據了解當時申請利息津貼的人數眾多，超出名額上限，不少人需輪候數年才可申請到利息津貼，而「首期貸款計劃」則未知為何無疾而終。