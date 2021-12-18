移民潮｜公營中學未止血　11月再流失820學生　九龍城沙田重災

受移民潮影響，公營中小學持續出現退學潮。教育局近日公布11月公營中小學學額空缺情況，對比10月份同一批學生學額變動，短短一個月內，中學再流失逾820多個學生；小學反而增多約150人。若按區域劃分，中小學均以九龍城區流失最多學生，合共有約230個學生。



從公營學校體系流失的學生，主要是移民或轉讀直資／私立學校，11月總計中學學額空缺45,363個，小學則有17,735個，總數63,098個，按月微增1%。



移民潮持續下，不少學校出現退學潮。（資料圖片)

根據教育局最新公布的公營學校學額空缺情況，本學年11月中一至中六公營空缺學額對比10月份增多824個，換言之一個月內有824個學生流失，學額空缺按月增加近2%至45,363個。

按區域劃分情況，以九龍城區流失最多學生，達118個，其次是沙田區及屯門，分別有103個及65個學生離開公營學校體系。三區均有不少英中，當中九龍城區有12間，全港最多，而沙田及屯門分別有6間及8間。

沙田區有改善 小學空缺減671個

至於小學方面，10月份與11月份的小一至小六的公營空缺學額相減後，淨減少152個，至約17,735個學額。

在18區之中，有兩區公營空缺學額錄得減幅，以差額計算學生流動，沙田區增671人到區內就讀；其次是油尖旺區，有83人。其餘16區合共流失906個小學生，錄得最多學生流失的地區是九龍城，有113人；其次是西貢及屯門，分別流失78及68人。