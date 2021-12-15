直資中學中一報名｜拔萃男書院收1500份　英華書院約31人爭一學額

多間直資中學2022/23學年中一入學申請陸續截止。其中，英華書院今年接獲1,552份申請，比去年增加79份或5%申請；該校下學年設50個學額，即平均每31人爭一個學額；拔萃男書院今年同樣接獲約1,500份入學申請表，與過去相若；該校以往每年會預留約100個名額，供其他小學的畢業生申請，即平均15人爭一個學額。聖保羅男女中學今年的中一入學申請報名人數同樣有所增加，為1,800多人，略高於去年的1700多人。



拔萃男書院中一入學申請於11月19日截止，校方回覆查詢時指，今年接獲約1,500份入學申請表，和過去相若。（資料圖片）

男拔有100個學額 料15人爭一學額

拔萃男書院中一入學申請於11月19日截止，校方回覆查詢時指，今年接獲約1,500份入學申請表，和過去相若。該校以往每年會預留約100個名額，供其他小學的畢業生申請，即平均15人爭一個學額。

根據校方網頁公布，男拔的甄選會根據申請者的面試表現、過往的學業成績紀錄和課外活動成就，作為甄選標準。其中學業成績佔60%、課外活動佔20%、面試表現佔15%，其餘5%會考慮申請人的父親或兄長是否為男拔舊生，或兄長正在就讀學校。收生結果會在2022年3月底或4月初公布。

聖保羅書院16人爭一學額

另一間直資學校聖保羅書院，申請於12月6日截止。校方回覆指，今年收生同樣與去年相相若，接獲1,600份申請。該校校長源廸恩早前透露，下學年一如既往有約100個校外招生學額，即每16人爭一學額。

學校會參考學生提供的小學成績、品行及課外活動表現資料，邀請合資格的申請人參加學校在明年2月26日（星期六）舉行的英語及廣東話面試。在收生準則及計分比重方面，英語及廣東話面試佔30%、小學成績佔60%，與聖保羅書院之聯繫例如父母在校內任職、兄長在中學部就讀等佔10%。面試後的取錄名單將於2022年3月28日或之前公布。

聖保羅男女中學比去年增100份申請

至於聖保羅男女中學，校方指，今年中一入學申請報名人數為1,800多人，略高於去年的1,700多人。根據校方網頁公布，下學年學校有約100個中一學額供申請，校方將會為450個合資格的申請人進行面試。

收生準則方面，品行佔10分、學術和非學術表現佔20分、教育局提供的學生成績次第佔35分、面試同樣佔35分。

英華女學校中一自行分配學額有50個。（資料圖片)

英華書院僅得50個學額

英華書院回覆指，去年報名人數為1,473人，今年接獲1,552份申請，比去年增加79份申請。該校下學年設50個學額，即平均每31人爭一個學額。校方會為符合學校最低入學要求的申請人，於1月8日或1月15日提供第一輪面試，並考慮申請人在小學的學習及操行表現、學術性及非學術性課外活動的表現、第一輪面試的表現等，邀請參與第二輪面試，面試後成功獲取錄的申請人及備取生將於2022 年 3 月獲通知。