中學畢業生10年跌37%　教育局料跌勢持續　籲自資院校間協調課程

移民潮及適齡學生人數持續下跌，香港學界面臨縮班殺校危機。教育局最新數據顯示，近十年中學畢業生人數持續下跌，由2012年70,300人大跌37%至今年只有約44,100人。教育局更預計跌勢將持續，至2023年中學畢業生只有43,600，最快2026年才有望略為回升至46,300人。

針對中學畢業生人數持續下跌，且他們可選擇境外升學，教育局直言已就情況多次提醒自資專上院校鞏固質量，並正積極跟進自資專上教育專責小組建議，協助院校間協調定位及開辦課程，有需要會聯繫個別院校。另將修訂《專上學院條例》（第320章），改善自資院校的規管架構及管治。



近十年中學畢業生人數持續下跌，由2012年的73,300人，大跌至今年只有約44,100人。（資料圖片)

中學畢業生人數今年跌至4.4萬 料2023年再少500人

近十年間中學畢業生人數持續下降，教育局提供數據可見，2012年中學畢業生人數約有70,300人，但2021年只有約44,100人，十年間大幅下跌三成七。教育局預計跌勢將持續直至2023年的約43,600人，然後才會逐漸回升至2026年的46,300人。此外，畢業生也可以選擇到内地及其他地區升學。

教育局表示，政府一貫政策是支持公帑資助及自資專上教育界別並行發展，並積極推廣職業專才教育，為不同志向和能力的年青人提供多元化學習路徑。而自資專上院校在行政（包括收生）方面享有高度自主，以自負盈虧方式辦學，每校提供的課程及收生會不同，故院校預計收生人數及實際收生人數不同是正常現象。

教育局預計，中學畢業生人數跌勢將持續至2023年的大約43,600人，之後才會逐漸回升至2026年的46,300人。（資料圖片）

將修訂專上學院條例 改善自資院校規管架構及管治

然而，因應政府預計中學畢業生人數會持續下跌，且部份人可選境外升學，故教育局表示，已多次提醒自資專上院校「應在質和量兩方面加以鞏固」，並積極跟進自資專上教育專責小組2018年12月提交的檢討報告建議，包括協助促進院校之間在定位及開辦課程方面的策略性協調，協助院校發掘和建立有特色的專精範疇，並將修訂《專上學院條例》（第320章），以改善自資院校的規管架構及管治。

教育局說，將繼續與自資院校溝通，並在有需要時與個別院校作進一步聯繫。