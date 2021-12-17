新冠肺炎｜兩名同一貨機機師確診帶Omicron　一人年半第二度染疫

本港今日（17日）再增7宗新冠肺炎輸入個案，當中有6人帶有變種病毒，初步確診少於10宗。7名確診者中，有3人均屬貨機機組人員，包括昨日初步確診的36歲國泰機師（#12513），但至今仍未能確定他是否帶有變種病毒Omicron。



今日再增兩宗變異病毒株Omicron個案，是同一班航機機師。他們在12月15日從肯尼亞、阿拉伯聯合酋長國、印度及烏干達經阿拉伯聯合酋長國，乘搭Astral Aviation Limited航班ACP502抵港。其中41歲男機組人員（#12517），則是再次確診，他於去年7月在肯尼亞已首次確診；另一為他的同事、昨日確診的27歲男機組人員（#12512），兩人的Ct值均大於30，亦即病毒量低，並已接種新冠疫苗。至今累計有11宗Omicron個案。



兩名驗出確診新冠肺炎並帶有Omicron的機師，乘搭Astral Aviation Limited航機。（Astral Aviation Limited FB圖片）

國泰機師未確定感染Omicron

新增的7宗輸入個案中，其中3人為機組人員，包括昨日初步確診、懷疑染上變種病毒Omicron的國泰航空36歲男貨機機師（#12513），他周一（13日）乘搭國泰航空CX2071從美國返港，至周三（15日）出現喉嚨痛病徵，當日晚上到旺角麥花臣運動場檢測後確診。

他先後在3月22日和4月15日接種兩劑復必泰疫苗，其住於油麻地祥興大廈的住所昨夜已被圍封強檢。衞生防護中心表示，其樣本對N501Y和T478K呈陽性，至今仍未能確定是否感染Omicron。

▼12月16日，國泰貨機機組人員初步確診疑涉Omicron，住所祥興大廈封區強檢▼



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41歲男機去年7月肯尼亞確診 同機同事同帶Omicron

另一名貨機機組人員則是41歲男子（#12517），周三從肯尼亞、阿拉伯聯合酋長國、印度及烏干達，經阿聯酋乘搭ACP502航班抵港，他在機場檢測時呈陽性，並無病徵。他同日入院後再接受檢測，CT值大於30，病毒量較低，亦對抗體呈陽性。公共衞生化驗服務處進行基因排序分析後，確認個案帶有Omicron。

病人提供的資料指，他去年7月曾於肯尼亞確診，亦已於今年4月14日和7月16日在肯尼亞打齊兩針阿斯利康疫苗，衞生防護中心個案是再次染疫。而其昨日（16日）確診、與他坐同一班機抵港的27歲男同事（#12512），則同樣在今日確認帶有Omicron，其Ct值同樣大於30。

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最後一名機組人員，則是30歲男子（#12518），昨日從葡萄牙、加拿大及美國經航班HFM513抵港，同樣無病徵，在機場檢測時已對病毒呈陽性，暫未被驗出帶有變種病毒。他7月23日曾在葡萄牙接種一劑強生疫苗。

同樣在周三抵港的確診者包括，周三從加納經多哈，乘搭卡塔爾航空QR818抵港的30歲男子（#12514），他抵港時已流鼻水，帶有N501Y變種病毒，他離港曾前曾在6月25日和7月16日打齊兩針復必泰。

另一人則是周三從巴哈馬及美國，經航班新加坡航空SQ007抵港的27歲男子（#12515），昨日開始咳嗽和失去嗅覺，同樣帶有N501Y變種病毒，他離港前在5月20日和6月17日已接種兩劑科興，10月18日的血液樣本對病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

最後兩人則在檢疫期間確診，同樣帶有L452R變種病毒，包括24歲女子（#12516），周一（13日）乘搭國泰航空CX252從英國返港，她在東涌福朋喜來登酒店隔離期間，一直無病徵，在第3日樣本確診，她7月2日和26日曾在港打齊兩針復必泰；最後一宗為一名2歲女童，她周一從阿根廷及德國經漢莎航空LH796抵港，在竹篙灣檢疫中心確診。