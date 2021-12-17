Omicron｜國泰指染疫機師在外有按指引　回港外出只買必需品

國泰航空一名36歲貨機機師返港後疑染變種病毒Omicron，國泰回覆查詢時指，初步內部調查確認，該機師不論在港或在外地逗留時，均有按內部指引遵守相關防疫措施，回港後首3天，除接受強制檢測及購買食物和生活必需品外，沒有離家外出。



▼12月16日，國泰貨機機組人員初步確診疑涉Omicron，住所祥興大廈封區強檢▼



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國泰限機師返港首三日只可外出2小時

油麻地碧街祥興大廈的染疫國泰貨機機師，於12月9日在香港進行的檢測結果呈陰性，他於12月11日離開香港前往美國，並於12月13日於美國阿拉斯加州安克雷奇往香港的CX2071貨機航班執勤，並於首3日加強醫學監察期間初步確，認驗出變種病毒株。​衞生署衞生防護中心指出，除確認帶有N501Y變異病毒株，化驗結果顯示病人樣本刺突蛋白基因涉及T478K變異，由於N501Y及T478K同屬於其中兩個測試Omicron變異病毒株的標靶，因此中心現時懷疑病人帶有Omicron變異病毒株。

國泰對貨機機師實施「閉環式」管理，在外地只限直接往返機場及酒店，因此機師返港後豁免在檢疫酒店隔離，只需在家自我健康管理。國泰上月有3名貨機機師於德國法蘭克福返港後確診，因而更改內部指引，要求機組人員回港首3天每日只准最多離家兩小時，可外出的活動包括購買食物和必需品、個人運動、醫學檢測等，期間需要自行記錄行蹤。

國泰：染疫機師在外地有遵守指引

國泰表示，初步內部調查確認，是次涉事機師港首三天加強醫學監察期間，除接受強制檢測及同時購買食物和生活必需品外，並無離家外出；而在外地期間，亦有按內部指引遵守相關的防疫措施。國泰表示，該名機師正接受適切的治療，公司亦為其他機組人員提供一切必須的支援，並會協助追蹤與患者有緊密接觸的人士。

國泰早前解僱3名染疫機師，指調查發現，相關機組人員曾於外站違反逗留規定，擅自離開房間。