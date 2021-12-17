北角春秧街屯門青河坊兩肉店疑冰鮮肉充新鮮肉賣　食環署勢釘牌

北角春秧街及屯門青河坊各一間新鮮糧食店，疑違反持牌條件，將冰鮮肉或冷藏肉冒充新鮮肉出售，食環署今日（17日）聯同海關採取突擊行動，在兩店合共檢獲約1,300公斤懷疑冰鮮肉及冷藏肉。署方指，如有足夠證據，將提出檢控；另正展開程序取消該兩間店舖牌照。



屯門涉事肉店處所不潔 無牌賣羊肉及冷凍魚

食環署續指，發現該間位於屯門的新鮮糧食店處所不潔，以及未有批簽而售賣羊肉及冷凍魚；屯門和北角兩間店舖同時亦非法擴展營業範圍，署方已就此合共提出四宗檢控。

此外，食環署亦發現位於屯門的新鮮糧食店未能提供送貨單供查核，而位於北角的新鮮糧食店亦沒有展示獲准售賣肉類的告示牌，違反相關持牌條件而向有關負責人發出口頭警告。

食環署：如有足夠證據會提出檢控

食環署發言人指，任何人士未有批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉屬違法，一經定罪，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。署方指，如有足夠證據，會向涉違規個案提出檢控，並就違反相關持牌條件或街市租約條款作出跟進。違反相關持牌條件的新鮮糧食店可能被取消牌照，而違反街市租約的肉檔租戶則可能被終止租約。

發言人強調，署方十分關注冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售的情況，會致力採取嚴厲執法行動，打擊有關店舖違規行為。