安心出行｜今起進入食肆必須掃碼　食環署相信業界無太大困難

市民今日起（9日）進入食肆及表列處所前，必須要使用安心出行，當中3類指定人士獲豁免，包括5歲或以下和65歲或以上人士。食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻今早在電台節目中指，最新的「填紙仔」表格早在12月6日已上載網站，由於業界有數天時間印製新表格，故相信不會有太大困難。

有食肆負責人在節目中透露，今早有人見到要用安心出行後，已選擇不光顧，同時又遇到兩名長者，雖然可以「填紙仔」代替，但由於「鄉下話」難以溝通，故最終遞上長者卡讓員工抄寫，但電話號碼仍難以聽清，「聽唔明都唔知點…有少少雞同鴨講。」



黃淑嫻說，最新的「填紙仔」表格早在12月6日已上載在食環署等相關網站，上載後已發信予業界，署方上周亦曾與業界會面，故業界知道今周已上載表格。她又指，由於業界已早作準備，亦有數天時間印製新表格，故應該不會有太大困難。

倘有食肆仍然使用舊表格，黃淑嫻稱實施初期會著重教育、宣傳、勸喻，以及提供技術協助等，以讓業界知道最新規定，同時又製訂了常見問答予業界及市民參考，希望大眾可盡快習慣和適應。

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15至64歲市民 有九成人有智能手機

新措施下，15歲或以下和65歲或以上人士，可豁免用安心出行，繼續「填紙仔」。被問及食肆負責人難目測食客是否已過15歲，黃淑嫻認為可用「常理」處理，又稱學生有學生證，若未能提供，食肆可提醒食客要提供真實資料。

不過，學生上學時，部份人的手機未必會跟身，黃淑嫻認為，最新規定已公布了一段時間，故15歲至64歲人士應帶備電話前往處所。她又說，已參考了統計數字，在15歲至64歲人士當中，有九成人擁有智能手機，「如果佢哋有智能電話，亦有足夠時間準備，相信實際實施情況唔會有太大困難。」

今早有人不光顧 難為長者「填紙仔」

食肆負責人林先生在節目中表示，在今天的早餐時段，由於必須要使用安心出行，故已經有顧客沒有光顧，亦遇到兩名長者，雖然可豁免安心出行，並可「填紙仔」，但員工為長者填寫表格時時，卻聽不懂其「鄉下話」，最終客人只能遞上長者卡予員工抄寫，但電話號碼仍然難以聽清，「聽唔明都唔知點…有少少雞同鴨講。」

被問及上述情況時，黃淑嫻再重申可用「常理」處理，相信溝通時「耐心少少」可解決。她又相信只是前期問題，料運作一段時間後可解決。