免費乘車日｜東涌東薈城逼爆　天后一家三口三年首踏足東涌

全港主要公共交通工具今日(19日)免費乘搭，東涌東薈城人頭湧湧，各名店門外都出現人龍，穿梭於各樓層的扶手電梯需排約1分鐘才能乘搭，連東薈城外的空地亦擠得水洩不通，鄰近的巴士站亦無一倖免，都出現小型「蛇餅」。而有遊人表示已有兩至三年沒到過東涌，特意乘免費乘車日跨區購物，跟家人感受冬日氣氛。



張先生一家今午在天后站上車，乘港鐵到東涌東薈城的聖誕市集逛逛。「今日係免費乘車日，費事留番喺同區，記得呢度有個聖誕市集，咪帶埋小朋友過嚟感受下節日氣氛。」他表示，已多年未曾到東涌，「都有兩至三年啦，平時都唔會特登過嚟。」據港鐵乘車表，張先生一家約節省了60元。

聖誕市集檔主：人流創開檔以來最多

聖誕市集其中一名檔主Born to be loved的袁先生表示，今天的人流是自設置檔位後最多，比昨天（18日）多約兩至三成左右，「噚日都多人，但未至於咁誇張。噚日門口都唔使排隊，今日就要。」他估計免費乘車日與人流增加有一定關係，但亦有可能是因今天是假期，較多家庭全家出動到東涌購物。提及到生意額預計會否上升，袁則笑言「審慎同樂觀」，因店舖特定客群主要是家長，所以預計生意會有一定上升空間。

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