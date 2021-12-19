免費乘車日｜西貢未受惠人流比正常周日少　商戶：因為唔係泳季

在今日（19日）立法會選舉投票日，港鐵、巴士等多間港鐵營辦商提供全日免費乘搭。假日的西貢，碼頭旁的海鮮餐廳在午市期間座無虛席，不過有商戶反映，今日人流比最近兩個星期日都要少，經營環島遊船務商戶指，可能已不是游水季節、或因臨近冬至前的假日，較少遊客特意前來觀光，未能受惠於「免費乘車日」。



被譽為香港後花園的西貢，一到假日市中心人頭滿滿，不少行山及水上活動愛好者都會專程前來。記者中午期間到西貢市中心一帶視察，午市期間，海濱廣場附近的海鮮酒家人流較多，食客坐滿，有一家大小、亦有不少攜寵物的食客，入座率明顯較其他餐廳受歡迎。

餐廳職員：西貢今日唔算多人

然而，另一間位於內街的峇里島餐廳「白鬚」，以往假日需特意訂座才有座位的，今日則較少，入座率大概六成。餐廳職員：「今日人明顯都冇以往嗰啲星期日多，西貢今日都唔算多。」

西貢遊客：去到搭車先知原來今日免費

另外，經營環島遊船務的商戶何小姐表示，今日依然陸續有船隻出發，遊覽西貢附近的地質公園，惟出發人數都較以往少。「可能已經唔係游水季節，啲人都少咗專程入嚟遊山玩水」，她續「同埋今日係臨冬至之前嘅假日嘛，啲人做冬就唔會今日入嚟玩。」另有市民表示，原本已有計劃今日到西貢遊玩：「去到搭車先知原來免費。」