巴漢涉姦印傭　辯稱事主嫌他付款太低而誣告　陪審團裁強姦罪成

巴基斯坦裔男子透過交友程式「Skout」，結識一名在港工作的印尼女傭。他涉藉詞介紹新工作，帶她到元朗一賓館，期間強姦對方。他在侵犯女傭後，事後給予100元，但對方沒有接受。巴漢早前否認指控，更稱他有給事500元，惟對方嫌少而誣告他。陪審團經退庭商議，今（20日）以6比1裁定被告成立。法官把判刑押後至明年1月20日，待索取事主的創傷報告。



巴基斯坦裔被告Shahid Mohammad Suleman，24歲，被控於2020年1月19日，在八鄉錦田賓館一房間內，強姦當時25歲的女事主X。

被告曾提4000元換取性交

控方案情指，被告和X透過交友程式認識，兩人之後保持聯絡。被告曾提出以4000元，以換取和X性交，但不果。X其後向被告表達工作方面的不滿，被告稱可助X介紹新工作。

待見工在賓館房內遭強姦

案發日下午4時許，兩人在錦上路港鐵站見面，之後到涉案賓館，被告叫X在房間等待見工，被告在房內把X推在床上並強吻她，又吻X的胸及以手指插X的下體，最終在未有使用安全套下強姦X。X遭侵犯後，再問及見工一事，被告未有理會並給她100元，X未有接受，她事後報警。

被告在同月22日被捕。他在錄影會面中指，X同意性交，但因他只支付500元，X要求更多，因此指控他強姦。

案件編號：HCCC330/2020