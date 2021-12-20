Omicron｜回港須持48小時核酸證明　同一航線7日內4人確診即熔斷

本港新冠疫情反覆，政府今（20日）公布，鑑於Omicron變種病毒急速惡化，將收緊一系列措施加強「外防輸入」，包括︰收緊航班「熔斷機制」、縮短所有來港人士登機前須出示的核酸檢測的採樣時限、曾於21日內於「加強監測A組地區」逗留者的強檢安排。下文將逐一詳細講解最新安排。
▼12月16日國泰貨機機組人員初步確診疑涉Omicron，住所祥興大廈封區強檢▼
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同一航線於7日內有4名乘客確診即熔斷14日
．由即日起收緊航班「熔斷機制」，除原有熔斷條件外，如相同航空公司的相同航線於7日內，有4名或以上乘客抵港時確診，該航線須熔斷14天。另外兩項熔斷條件指標則繼續有效。
登機來港前的檢測證明縮短至48小時
．由12月24日起，所有來港人士於登機前須出示的PCR核酸檢測，其採樣時限由起飛前的72小時，縮短至48小時。措施由12月24日起，對登機來港的人士（包括經香港轉機或過境的旅客）生效。
▼12月20日強制檢測公告詳情▼
曾逗留「加強監測A組地區」人士登機來港前 須出示3項文件
此外，政府因應疫情發展，將調整「加強監測A組地區」檢疫安排。由香港時間12月21日起，登機來港並曾逗留「加強監測A組地區」的港人，在登機時須出示︰
1） 認可疫苗接種紀錄；
2） 預定起飛時間前72小時內（12月23日或之前）或
48小時內（12月24日起）PCR核酸檢測陰性結果證明；
3） 指定檢疫酒店預訂房間的確認書，抵港第5日起計不少於17晚。
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