Omicron｜加強監測A區返港住竹篙灣縮至4日　英返港安排睇齊南非

本港新冠疫情反覆，政府今（20日）公布，鑑於Omicron變種病毒急速惡化，將收緊一系列措施加強「外防輸入」，包括︰收緊航班「熔斷機制」、縮短所有來港人士登機前須出示的核酸檢測的採樣時限、曾於21日內於「加強監測A組地區」逗留者的強檢安排。下文將逐一詳細講解最新安排。



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「加強監測A組地區」人士抵港首4日入住竹篙灣

．由12月21日起，曾於21日內於「加強監測A組地區」逗留的抵港人士，抵港首4日須在竹篙灣檢疫中心接受強檢，其後第5日由專車送往已預訂的酒店，以完成餘下17日的強檢。



而該批抵港人士於首周須每日接受檢測，其後檢疫期間亦須隔天接受檢測，即抵港後第9、11、13、15、17、19日，連同抵港時於機場接受「檢測待行」，以及第26日到社區檢測中心強檢，合共須檢測14次。

首4日入住竹篙灣設7日過渡期

政府因應上述安排，將設立7日過渡期，在12月21日至27日的過渡期內，如登機來港時所持的酒店預訂確認書上，其租住期為抵港的第8日起計，不少於14晚（即現有要求），亦可獲准登機來港。有關人士抵港後，將按現有安排，在竹篙灣檢疫中心強檢7日，如能確認抵港第5天至第7天的酒店房間，則可在抵港第5日，由專車送往酒店接受餘下17日的強檢。

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英國列入「加強監測A組地區」

政府亦將由12月21日起， 因應早前2宗由英國輸入香港的Omicron個案，對曾逗留英國的抵港人士實施「加強監測A組地區」措施。該排現時已適用於從安哥拉、博茨瓦納、斯威士蘭、埃塞俄比亞、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、尼日利亞、南非、美國、贊比亞和津巴布韋抵港的人士。

秘魯列入A組指明地區

此外，由12月23日起，因應因應秘魯確認發現Omicron個案，將秘魯列入A組指明地區。曾於21日內逗留當地的非香港居民不准入境，港人亦須已持認可疫苗接種紀錄，方可登機回港，並於抵港後於指定檢疫酒店接受21日強檢，期間接受6次檢測，並於抵港第26日到社區檢測中心強檢。