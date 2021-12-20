新冠肺炎｜何栢良指機員免檢如炸彈　倡推疫苗護照：長痛不如短痛

全球疫情反覆，一名36歲男國泰貨機機組人員由美國返港後，疑感染Omicron變異病毒株，並曾進入社區。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（20日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，現時本港對於機組人員的檢疫安排不理想，容許他們家居檢疫有機會傳染同大廈住客，形容他們猶同「計時炸彈」。

Omicron於英國爆發，他估算當地高峰期會每日會有100萬人確診，不過由於大部份人曾受感染或已接種疫苗，需要住院人數較少，形容已將病毒「流感化」。他指，本港疫苗接種率不高，政府應「長痛不如短痛」要盡快推疫苗護照。



▼12月16日祥興大廈封區強檢▼



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機員家居檢疫外出買必需品有播毒風險 最好安排入住檢疫中心

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，本港現時容許機組人員家居檢疫，不過若他們居於舊式大廈有機會透過「擾流效應」等傳播其他住客；加上他們可外出買必需品，若他們於傳染期有機會播毒，形容他們為「計時炸彈」。他指就算安排上門採樣仍然有機會傳播病毒，最好應安排他們入住檢疫中心。

英國情況反映疫苗有助把病毒「流感化」

因應Omicron變異病毒爆發，英國當局正草擬在聖誕節過後封城。何栢良指，當地估計每日有數十萬宗確診個案，當中約兩至三成為Omicron，當地官員推算至聖誕節前後全國有100萬宗確診，大部份屬輕微個案。他指，現時當地累計住院人數約7000至8000人，較疫情高峰期、未有疫苗時的3至4萬人較少，反映廣泛推動接種疫苗有效預防重症及死亡。

他指，按照當地分析接種疫苗人士對於Delta及Omicron的住院比率相近，反映疫苗對預防Omicron重症或住院有效。他指，雖然英國個案多，但於住院比率與過往流感高峰期相近，反映推動全民接種疫苗有助將病毒「流感化」。他指，冬天後歐洲及北美洲將多人感染病毒，估計會到一個新階段，有機會將生活回復正常。

何栢良指，英國推動全民接種疫苗有助將病毒「流感化」。（AP)

本港的疫苗接種率不高，加上估計機組人員走漏個案陸續有來，並會有更多外傭個案涉及Omicron變異病毒株，政府應「長痛不如短痛」盡快谷針，包括推行疫苗護照、正面宣傳疫苗的好處。

立會選舉免費乘車日風險不高 何栢良：社區已清零一段時間

他又提到周日的「免費乘車日」，雖然多人乘坐交通工具，由於社區已清零一段時間，估計感染風險不高，自己昨日亦首次坐屯馬綫到元朗。