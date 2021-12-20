瀕危黑臉琵鷺染禽流感葬身濕地公園　漁護署︰3公里內雞場無異樣

漁護署今日（20日）表示，一隻在天水圍香港濕地公園撿走的黑臉琵鷺屍體，證實對H5N1禽流感病毒測試呈陽性反應。濕地公園已於發現雀屍的地點，加強清潔及消毒。漁護署亦通知附近有關雞場，得悉暫時沒發現異常情況。



香港濕地公園所在的后海灣一帶，是黑臉琵鷺其中一個主要度冬地。漁護署指，該雀鳥屍體於12月16日，在香港濕地公園的泥灘被發現並檢走，其後於12月17日的H5病毒初步測試中呈陽性反應。園方已於發現雀屍的地點，加強清潔及消毒，並張貼告示提醒遊人注意個人衞生。園方指，會密切留意園內雀鳥的情況。

漁護署︰已通知有關雞場及致電家禽農戶

此外，漁護署發現雀屍地點的3公里範圍內有兩個雞場。署方已立即通知有關雞場，並得悉暫時沒發現雞隻異常死亡，或有任何禽流感症狀。署方亦已致電家禽農戶，提醒加強預防禽流感及生物安全措施。除家禽農戶外，署方亦已去信雀鳥店主、持牌飼養寵物家禽和賽鴿人士，提醒採取適當預防措施。

黑臉琵鷺只在東亞地區出沒，全球數量估計約3,941隻。（資料圖片）

漁護署指，會密切留意本地活家禽農場及批發市場，並會繼續密切監察野生禽鳥。署方亦指，市民應避免接觸野生雀鳥和活家禽，以及其糞便，若接觸過禽鳥後須徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。

黑臉琵鷺列紅色瀕危名錄 全球不足4000隻

根據世界自然基金會香港分會（WWF）資料，黑臉琵鷺身上長滿白色羽飾，鳥喙形狀獨特，成匙狀，又似琵琶；臉呈黑色。黑臉琵鷺只在東亞地區出沒，全球數量估計約3,941隻，被《世界自然保護聯盟紅色名錄》列為「瀕危」物種。另外，每年在港越冬的黑臉琵鷺平均佔全球總數兩成，而米埔基圍是其核心棲息地區。