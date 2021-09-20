借鏡香港抗沙士經驗　助印尼引入港式隔離病房設施抗禽流感

新冠肺炎疫情肆虐全球，完善的隔離病房設施是治療傳染病，並避免其傳播的基本裝備，但要建立一套有效的隔離系統並不容易，除了講究技術和資源，擁有興建防控系統的經驗亦必不可少。

約十年前筆者獲世界衞生組織等組織邀請到印尼協助興建隔離病房，抵達後始知當地幾乎沒有高規格的隔離設備，即幾乎由零建起，那次義務工作，想不到亦是應變能力和創造力的大考驗。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



到印尼協助興建隔離病房設施

香港經歷2003年沙士一疫，在建立傳染病防控系統頗有經驗，筆者屬當年專門興建醫院隔離病房的主責工程師，累績了不少這方面的經驗，尤其是設計及建造多間隔式隔離病房，因此在2011年時獲世界衞生組織 (WHO) 及聯合國項目事務署(UNOPS)邀請，作為專家顧問，到當年禽流感肆虐的印尼協助由歐盟撥款興建的隔離病房設施。

面對感染疫情風險，加上並因要用自己假期只能藉週末飛抵當地作義務工作，筆者最初對此行亦有憂慮，但想到香港工程師能為當地病者出一分力，亦別具意義，故毅然向未知的新大陸出發。飛抵首都耶加達後先巡訪當地醫院，發現該處公立醫院設施不算完善，即使有隔離病房亦頗原始，未有高規格氣流通風控制系統，甚至部分連冷氣都沒有，但偏偏隔離病房最講究的是抽風系統，確保帶有病毒的空氣能妥善排走處理。

抽風系統加入高效能粒子過濾器濾走病毒

著手興建隔離病房之際，筆者面臨不少難題，如一般隔離病房需完全使用鮮風，即換氣時會抽走室內所有冷氣，再引入全鮮風及製冷，確保帶病菌的空氣不會被回流再進入病房，但當地提出為了節省運作金錢，傾向想將室內冷氣循環再用，最後筆者建議在抽風系統加入高效能粒子過濾器，以過濾病毒後將風回流始能達至省電效果。不過，要加強注意的是一旦過濾器有故障而得不到適當處理便有播毒風險，保養功夫須小心及做足。

除了主要的隔離病房空調通風系統設計，筆者亦幾乎「一腳踢」，由巡視地盤、供電系統設計，訂製機組設施，到招聘監工及承建商招標等均要處理，幸好在當地亦有些工程人員協助，最終花上小於一年時間在十多間印尼公立醫院建成約五、六十間規格高的隔離病房，作幫助控制當地疫情之用。

筆者當年到訪印尼6次，體驗不少當地文化，尤其感受到當地的貧富懸殊。筆者所住的酒店幾乎晚晚都有形形式式的宴會，細問之下始知因本地娛樂不多，上流社會往往借不同名目舉行宴會，如結婚17週年紀念或生日會等，酒店幾乎每晚都衣香鬢影。

被當地街頭「人力摩天輪」檔口吸引

不過，一旦走到擁擠的市中心便是不同光景，議事廳前地如昔日上環大笪地，滿佈賣咖啡、小吃及玩雜耍的攤販等等，當中以「人力摩天輪」檔口特別惹人注目，當地人以踏單車方式推動小型摩天輪，讓小孩付費玩耍，這以廉價勞力賺取收入的生活，與那邊廂的聲色犬馬如同兩個平行時空。

除了真切的生活體會，當年建病房後期亦有嶄新的體驗，下回再說。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

