瀕危黑臉琵鷺疑染禽流感葬身濕地公園　附近雞場暫無異常

漁農自然護理署今日（17日）公布，一隻在天水圍香港濕地公園撿走的黑臉琵鷺屍體，懷疑對H5禽流感病毒的初步測試呈陽性反應，該署指正繼續作進一步確定測試。黑臉琵鷺

漁護署又表示，發現雀屍地點的三公里範圍內有兩個雞場，該署已立即通知有關雞場，並得悉暫時無發現雞隻異常死亡或有任何禽流感症狀。漁護署亦會致電家禽農戶，提醒他們加強預防禽流感及生物安全措施。



后海灣一帶為黑臉琵鷺主要度冬地

漁護署指，該黑臉琵鷺屍體於昨日（16日）在香港濕地公園的泥灘被發現及撿走，而濕地公園所在的后海灣一帶是黑臉琵鷺其中一個主要度冬地。當局表示，濕地公園內發現雀屍地點已加強清潔及消毒，園內亦已張貼告示，提醒遊人注意個人衞生，公園會密切留意園內雀鳥的情況。

漁護署又稱，除家禽農戶外，亦會去信雀鳥店主、持牌飼養寵物家禽和賽鴿人士，提醒他們採取適當預防措施。該署強調，會密切留意本地活家禽農場及批發市場，確保業界採取適當措施預防禽流感，亦會繼續密切監察野生禽鳥。另外，食環署會持續監察活家禽零售店鋪，並提醒店舖經營人士注意衞生。

該署提醒，市民應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。

黑臉琵鷺列紅色瀕危名錄 全球不足4000隻

根據世界自然基金會香港分會（WWF）資料，黑臉琵鷺身上長滿白色羽飾，鳥喙形狀獨特，成匙狀，又似琵琶；臉呈黑色。黑臉琵鷺只在東亞地區出沒，全球數量估計約3,941隻，被《世界自然保護聯盟紅色名錄》列為「瀕危」物種。另外，每年在港越冬的黑臉琵鷺平均佔全球總數兩成，而米埔基圍是其核心棲息地區。