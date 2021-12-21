安心出行｜馬會捐2萬部智能手機予長者　包1年上網　首批聖誕前派

香港賽馬會今日（21日）宣布，透過其慈善信託基金撥捐 2,700 萬港元推行賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃，由馬會聯同12間社福機構及4間本地流動通訊網絡商，派發支援「安心出行」的智能手機連12個月免費流動通訊基本服務予約20,000名基層長者。計劃同時會為長者提供使用指導，協助長者掌握使用智能手機及相關應用程式的方法。

受助者參加計劃費用全免，合資格長者在進行審批時必須正接受社署綜合社會保障援助、年滿65歲、非居住於安老院舍、未擁有智能手機及經由參與計劃的12間社福機構轄下的長者地區中心及長者鄰舍中心的社工轉介。



12 月 9 日起市民必須在大部份公共場所及所有持牌食肆使用安心出行應用程式。（資料圖片）

張亮：馬會聯同NGO及流動通訊網絡商同心協力 解長者燃眉之急

馬會慈善及社區事務執行總監張亮表示，大部份公共場所和全部持牌食肆，已開始強制使用安心出行應用程式，馬會注意到部分基層長者，特別是非居住於安老院舍的貧困長者，並沒有智能手機，因此未能使用程式，遂聯同社福機構，以及流動通訊網絡商同心協力，以解燃眉之急。

合資格人士需年滿65歲及正領綜援 再經社工轉介

受助者參加計劃費用全免，合資格長者在進行審批時必須正接受社會福利署綜合社會保障援助（綜援）、年滿65歲、非居住於安老院舍、未擁有智能手機，並必須經由參與計劃的12間社福機構轄下的長者地區中心及長者鄰舍中心的社工轉介。計劃同時設立熱線3142 2415熱線及網站https://jc-elderly.digital供市民查詢。

12間社福機構包括救世軍及香港明愛

馬會指，社工會初步評估參加計劃之長者的狀況，將個案轉介予指定長者地區中心以進一步核實需要及審批。參與計劃的12間社福機構包括﹕香港仔坊會社會服務、香港明愛、基督教家庭服務中心、基督教香港信義會社會服務部、基督教靈實協會、香港聖公會福利協會有限公司、香港耆康老人福利會、香港基督教女青年會、鄰舍輔導會、救世軍、聖雅各福群會及仁愛堂。

至於四間本地流動通訊網絡商則包括﹕3香港、中國移動香港、CSL、和SmarTone，他們將透過企業社會責任模式支持計劃，為社福機構提供技術支援。