安心出行｜馬會捐2萬部智能手機予長者　包1年上網　首批聖誕前派

香港賽馬會今日（21日）宣布，透過其慈善信託基金撥捐 2,700 萬港元推行賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃，由馬會聯同12間社福機構及4間本地流動通訊網絡商，派發支援「安心出行」的智能手機連12個月免費流動通訊基本服務予約20,000名基層長者。計劃同時會為長者提供使用指導，協助長者掌握使用智能手機及相關應用程式的方法。
受助者參加計劃費用全免，合資格長者在進行審批時必須正接受社署綜合社會保障援助、年滿65歲、非居住於安老院舍、未擁有智能手機及經由參與計劃的12間社福機構轄下的長者地區中心及長者鄰舍中心的社工轉介。
張亮：馬會聯同NGO及流動通訊網絡商同心協力 解長者燃眉之急
馬會慈善及社區事務執行總監張亮表示，大部份公共場所和全部持牌食肆，已開始強制使用安心出行應用程式，馬會注意到部分基層長者，特別是非居住於安老院舍的貧困長者，並沒有智能手機，因此未能使用程式，遂聯同社福機構，以及流動通訊網絡商同心協力，以解燃眉之急。
合資格人士需年滿65歲及正領綜援 再經社工轉介
受助者參加計劃費用全免，合資格長者在進行審批時必須正接受社會福利署綜合社會保障援助（綜援）、年滿65歲、非居住於安老院舍、未擁有智能手機，並必須經由參與計劃的12間社福機構轄下的長者地區中心及長者鄰舍中心的社工轉介。計劃同時設立熱線3142 2415熱線及網站https://jc-elderly.digital供市民查詢。
12間社福機構包括救世軍及香港明愛
馬會指，社工會初步評估參加計劃之長者的狀況，將個案轉介予指定長者地區中心以進一步核實需要及審批。參與計劃的12間社福機構包括﹕香港仔坊會社會服務、香港明愛、基督教家庭服務中心、基督教香港信義會社會服務部、基督教靈實協會、香港聖公會福利協會有限公司、香港耆康老人福利會、香港基督教女青年會、鄰舍輔導會、救世軍、聖雅各福群會及仁愛堂。
至於四間本地流動通訊網絡商則包括﹕3香港、中國移動香港、CSL、和SmarTone，他們將透過企業社會責任模式支持計劃，為社福機構提供技術支援。