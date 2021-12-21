Lunch哥違限聚令案　曾還柙6天現態度已轉變　判感化1年

經常現身各類反修例示威活動的「Lunch哥」李國永，早前承認參與在中環國際金融中心商場(IFC)的「和你sing」活動時違反限聚令，並拒絕接受感化，一度被裁判官莫子聰還柙李再索取報告。李在拘留6天後於高等法院取得保釋，今(21日)在九龍城法院接受判刑，律師指李現時的態度已有轉變，無論判感化或社會服務令均願意接受。裁判官指李認罪是最大的求情因素，判李接受感化一年，期內須按指示接受心理治療，及參與社區項目活動。



被告李國永(19歲)，承認參與受禁群組聚集，指他於2020年4月28日，在中環國際金融中心商場(IFC)內違反限聚令。

警要求群眾散去李未有離開

案情指有網民發起當日在IFC作「和你Sing」活動，包括李在內等約20人在商場1樓聚集叫口號及展示政治標語。警員到場要求人群5分鐘內解散，李未有理會而遭票控。

還柙6天後在高院獲准保釋

李認罪後，裁判官曾為他索取感化官等報告，惟李與感化官會面時，表明不願意接受感化或社會服務令，至本月2日李上庭接受判刑時，其代表律師提出想法庭判罰款。惟裁判官認為罰款非唯一判罰方法，又指李身為學生卻沒有好好讀書，更無視禁令參與聚集，故把李還柙再索取包括勞教中心及教導所等需拘留式刑罰報告。李被還柙6天至本月8日獲高院批准保釋。

律師指李的態度已明顯轉變

辯方律師今指，李的態度已明顯轉變，無論判感化或社會服務令均願意接受，亦願意接受感化官開出的條件，又指李由小至大其身心狀態均受到困擾，他並打算自修重考文憑試。裁判官最後取納感化官意見判李接受感化1年。

案件編號：ESFS27/2020