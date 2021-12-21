專營巴士投訴較去年增一倍半　市民投訴APP到站報時不準確

交諮會交通投訴組於今年第三季共收到10,344宗投訴及建議，當中有3,571宗有關專營巴士服務，巴士的投訴及建議較去年同期增153.1%。交諮會的報告特別提到，有市民投訴九巴手機應用程式顯示的到達時間不準確，指已轉交運輸署，促請九巴提高準確性。

九巴回覆，會增加提示訊息，讓乘客能掌握更多路面交通情況，有助計劃行程。



交諮會交通投訴組收到的投訴及建議中，有1,482宗與九巴有關，當中有76%涉及服務水準，有454宗投訴服務班次問題。(資料圖片)

指提早開出、誤點及脫班等問題

交通投訴組收到的投訴及建議中，有1,482宗與九巴有關，當中有76%涉及服務水準，有454宗投訴服務班次問題。交通投訴組小組主席孫淑貞指，留意到對九巴應用程式的投訴有增加，有市民投訴顯示的到達時間不準，出現提早開出、誤點及脫班等問題，指對他們計劃巴士行程造成不便，浪費時間等候巴士。

運輸署回覆小組指，已促請九巴提高準確性，研究在應用程式中加入與服務延誤有關資訊。

九巴：易受到不同交通情況影響

九巴回覆，巴士的預計行車時間容易受到不同的交通情況影響，例如交通阻塞、突發事故等，會繼續加強預計巴士到站時間系統，並增加提示訊息，讓乘客能掌握更多路面交通情況，有助計劃行程。

交通投訴組小組主席孫淑貞指，留意到對九巴應用程式的投訴有增加，有市民投訴顯示的到達時間不準。(李澤彤攝)

交諮會亦就公共交通司機駕駛行為不當作專題，過去5年，就司機行為不當的投訴年年上升，除2020年因疫情減少外出令數字下降外，今年數字亦再有增長，首9個月有3,732宗投訴，較去年同期升54.2%。

的士意外率高，早前有的士保險龍頭拒再接新單，交諮會報告指出，的士司機駕駛不當投訴，為所有公共交通工具中最高，今年首9個月有1527宗，較去年同期增58.4%。運輸署表示，一直有與的士行業合作，亦會向警方提供屢被投訴的司機資料，以便作出調查跟進，署方亦會繼續鼓勵使用車隊管理，提升的士服務質素。