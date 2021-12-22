新冠疫苗｜清潔工針後中風被評與疫苗無關　兩次索取報告解釋不果

政府推疫苗氣泡催谷打針，又成立疫苗保障基金，為打針後出現嚴重異常事件的市民提供支援，惟有輕微高血壓的65歲清潔工，8月中接種科興疫苗後一星期中風，導致半身癱瘓及失工作能力，事發後多次查詢才獲悉個案被專家委員會評為與疫苗無關，疫苗保障基金亦拒絕批出賠償。民主黨成員袁海文曾協助她兩次向政府索取評估的詳細資料，但都未獲回覆評估的程序及理據。

袁海文認為，市民相信政府去接種疫苗，但出現問題後卻求助無門，批評政府連通知異常事件評估的結果亦欠奉。

《香港01》就事件向衞生署查詢，正等候回覆。



65歲的鄧女士於康文署轄下位於荃灣的公園任外判清潔工，由於政府大力宣傳接種疫苗，9月起亦推疫苗氣泡，不接種疫苗就要頻密自費檢測，雖在今年3月因對疫苗副作用感憂慮而打消打針念頭，但在公司壓力和親友鼓勵下，最終在8月13日打首劑科興疫苗。

鄧女士(中)接種首劑科興疫苗七日後中風。左為袁海文、右為女兒李小姐。(鍾妍攝)

鄧女士沒有長期病患，家族亦沒有心血管病史，今年初看醫生時雖有輕微高血壓情況，但醫生指不需服食任何藥物。她打了一劑疫苗後，翌日出現頭痛，辨別不到方向等小中風症狀，但未有為意嚴重性，至8月19日突在家中坐在地上，面部歪向一邊，因中風被送入仁濟醫院治療，醫護在翌日已呈報其個案至衞生署，為疫苗接種嚴重或非預期異常事件。

她留院治療一個多月，期間從無收到衞生署的聯繫，亦無人查問其情況。鄧女士的女兒李小姐於是向袁海文求助，並由袁海文於10月底代向疫苗保障基金申請索償，到11月中才輾轉獲保險公司告知鄧女士的個案已被評為與疫苗無關，而未能獲得賠償。

袁海文在11月時兩度去信新冠疫苗臨床事件評估專家委員會及衛生署，要求解釋何謂根據「世衛算法流程」，得出鄧女士中風情況與接種疫苗完全無關的結論，但回覆僅提及呈報流程和使用「世衞算法流程」，未有解釋得出結論的原因。他遂於本月初，首次在其處理疫苗個案中，以個人資料(私隱)條例查閱資料要求表格，向衞生署索取資料，但仍有待下月10日的回覆。

李小姐說，母親現時左邊半身癱瘓，會有麻痺感，長期要服食止痛藥及薄血藥等，更未能接受自己中風，情緒常波動，半夜亦會哭訴，「後悔打咗針」，甚至責怪女兒當時為何叫她去打針。本從事指甲美容業的李小姐，現時全職照顧母親，指醫藥費已用近10萬元，主要依靠儲蓄，生活支柱為妹妹每月約兩萬元收入，但妹妹亦有供樓等生活壓力。

她說，看到母親的情況自己也不敢去打針，「出事冇一個電話嚟問」，致電疫苗保障基金「話無關係，幾個字就講完」，現時感到無助，希望政府可以有個交代，「一開始就話有副作用搵政府，有事搵政府冇幫到」，質疑接種疫苗欠缺保障。

袁海文表示，市民都是相信政府才跟從呼籲接種疫苗，但有問題後就沒有任何渠道讓市民聯絡了解情況，求助無門，指對病人甚至其家屬都造成陰影，不敢去打針。他要求相關部門向病人及家屬清楚解釋個案評估的詳情，斥現時做法令市民感到欠缺保障，不敢接種疫苗，甚至補打第三針。

就政府昨日起要求公務員入政府大樓要打針，袁海文預料會有大機構響應，認為會令打工仔打疫苗自主性減低，指聽說現時要取身體狀況不宜打針的證明書愈來愈有難度，醫生感壓力不願簽出，形容打工仔個人意願不再受尊重。