國家隊訪港｜「飛人」蘇炳添「一哥」蕭澤頤拉動「銳武」籌25萬

東京奧運會內地代表團在本月初訪港，最新一期《警聲》報道，中國百米飛人蘇炳添連同4名國家運動員曾到消防及救護學院與紀律部隊人員和少年警訊會員交流，各紀律部隊為了香港特殊奧運會籌款，各自拉動部門車輛，蘇炳添、警務處處長蕭澤頤及警隊代表一起拉動「銳武」裝甲車，成功籌得超過25萬元。



處長蕭澤頤（左二）率領警隊人員拉動銳武裝甲車。（《警聲》圖片）

5位國家隊運動員李發彬（男子舉重）、諶利軍（男子舉重）、鞏立姣（女子鉛球）、劉詩穎（女子標槍）和蘇炳添（男子百米跑）本月4日到訪消防及救護學院，保安局局長鄧炳強、中聯辦警務聯絡部部長陳楓、警務處處長蕭澤頤與5位紀律部隊首長，以及各紀律部隊人員、各部隊青少年制服團隊的隊員及其管理委員會委員參與活動。

15歲少訊會員與蕭澤頤「拗手瓜」

活動安排各紀律部隊人員拉動其部門的車輛，以為香港特殊奧運會籌款，蘇炳添、香港特殊奧運會及警隊的代表一起拉動銳武裝甲車，籌得超過25萬元善款。健兒又在活動中一展身手，並與參加者分享其成功心得。參與分享環節的少年警訊會員及警隊精英運動員近距離觀賞了運動員的專業示範，更獲他們指導。

另外4名內地奧運健兒亦於本月5日在香港警察學院與少訊會員交流。湯慕涵（女子游泳）、謝思埸（男子跳水）、侯志慧（女子舉重）及石智勇（男子舉重）與少訊會員分享運動員生涯的苦與樂、生活喜好及習慣。

交流活動完結後，警察公共關係科亦安排了「奪金挑戰賽」，讓少訊會員進行分組競技。一名15歲的少訊會員與「一哥」蕭澤頤進行「拗手瓜」挑戰，蕭澤頤讚揚他勇於挑戰，更勉勵一眾少訊會員要學習運動員不屈不撓的精神，成為青年領袖、滅罪夥伴。