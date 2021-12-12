警隊招募日｜新款寶馬電單車登場　曾護送國家隊金牌運動員

警方今天（12日）舉行「警察招募體驗日」，安排了不同部門展示裝備及講解日常工作，當中展示了只「落地一個月」的寶馬電單車，香港警隊成為全球第一個使用該款電單車的警隊，早前已率先護送了東京奧運內地代表團。

此外，毒品調查科今次亦首次參與招募日，講解了製毒工具、快速測試毒品的工具等。



警隊護送隊展示了新使用的寶馬電單車「R1250RTP 」，曾護送過早前到港的內地奧運金牌運動員。（王潔恩攝）

警察招募日安排了見習督察或警員的投考工作坊，參加者亦可體驗面試過程，同時展示不同警隊部門裝備等。

展示最新寶馬電單車 曾護送奧運金牌運動員

今次警隊護送隊又展示了新使用的寶馬電單車「R1250RTP 」，至今只「落地一個月」。警方表示，新款電單車的性能及安全性都較以往好，更形容是全球第一個使用該電單車的警隊。

警方表示，警隊護送隊負責護送「VIP」(非常重要人物)，最新已出動護送過早前到港的內地奧運金牌運動員。

展出「防刺服」

今年七一刺警案後，大批在銅鑼灣駐守警員穿著的防刺防鎅戰術背心，今天亦在體驗日中展出。警員表示，背心可抗火、防刀切等，同時可護頸，但不能防彈。而「防刺服」約3公斤重，形容較避彈衣更重。

毒品調查科指，過去有毒販將可卡因流入香港時，會先把可卡因混入橙汁內。（王潔恩攝）

毒品調查科首次參與招募日

此外，毒品調查科今次亦首次參與招募日，現場講解了製毒過程及工具、快速測試毒品的工具等。警員解釋，毒品調查科是刑事偵緝部門（CID），因屬於刑事總部，過去不少人都有興趣加入，故較難入選，而工作亦具挑戰性，甚至要與其他國家交換情報。

現場亦分享了他們過去處理過的案件，有毒販將可卡因流入香港時，會先把可卡因混入橙汁內，雪至結冰後再放入桶，就連儀器都難以監測。