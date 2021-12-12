警隊招募體驗日1400人報名　23歲男誓言報考圓夢：做警察係我初心

警方舉行「警察招募體驗日」，今天（12日）起可即場報名。有參加者3年前曾在警察學堂受訓，惟最後因筆試表現失準要中途退出，今次希望再嘗試「圓夢」：「想再嘗試下⋯（做警察）係我初心同目標。」另外，亦有參加者表示因2019年社會事件而希望加入警隊。不過，警察招募組警司陳純青承認，招募數字有很大挑戰，但認為不應只追趕招募目標：「量係緊要，但質更加緊要。」



3年前筆試失準退出 現職倉務員獲家人支持再報考

23歲的梁先生在3年前曾入過警察學堂，最終因筆試失準而要中途退出。3年後，梁先生希望再投考警察。他說，擔任警員是他自小的夢想，過去亦一直有溫習及訓練體能，「想再嘗試下⋯係我初心同目標。」梁先生現時任職倉務員，又稱得到家人支持，今天會先到體驗日了解詳情，有機會或會即場報名。

23歲梁先生在曾投考警察失敗，3年後希望再嘗試。（王潔恩攝）

有參加者欲投考以修補社會事件後警民關係

應屆副學士畢業生楊先生今天亦有到場參加。他說，近年發生社會運動及衝突，使警民關係惡化，故希望投考警隊，嘗試修補雙方關係，令社會重整秩序，同時又可以幫助他人。他承認，在朋輩上受到壓力，但認為警察在社會上擔當著一定角色，「始終都要有人承擔呢個角色。」

另外，亦有參加者稱，早前報考見習督察失敗，故希望了解更多投考資訊，又稱早前因社會事件，希望可幫助香港回復穩定環境。

楊先生希望投考警隊，嘗試修補警民關係。（王潔恩攝）

逾1400人報名招募日 6成有興趣投考警員

警察招募組警司陳純青表示，今次體驗日收到超過1,400人報名，有興趣投考警員的人數佔6成，另外約4成則有興趣投考見習督察。

招募數字未達標 警方承認有挑戰：量緊要但質更緊要

警隊在2021/22年度目標招募1,545人，警員及見習督察分別1,350及195人。不過，陳承認，警察招募工作有一定挑戰，直至今日，共取錄了141名見習督察及429名警員，即至今仍未達標。陳表示，要尋找適合加入警員的人士，「所以我哋著眼點，並不是去追趕招募目標⋯量係緊要，但質更加緊要。」

鄭小姐早前報考見習督察失敗，故希望了解更多投考資訊。（王潔恩攝）

取錄數字較去年同期多

他解釋，除了過去數年15至29歲的勞動人口市場不斷下降外，年輕人對於「做政府工」的吸引力亦調低：「唔係我哋警隊獨善其身。」不過，加上早前發生的「孤狼式」襲警事件及水警女督察殉職，或令市民對投考警員卻步 。

我哋著眼點並不是追趕招募目標，量係緊要，但質更加緊要，年輕人對做政府工吸引力調低，我哋警隊唔可以獨善其身。 警察招募組警司陳純青

陳純青又補充，截至今年11月，成功取錄的見習督察及警員往去年同期有升幅，分別多20%及7%。過去30歲以上考生的比例持續上升，過去共佔3成，又形容該年齡層的考生「思想成熟」、「有人生經驗」。同時，擁有學士學位或以上的投考比例亦有上升，由去年兩成增至今年的兩成半。