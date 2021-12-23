台灣設計師否認授權周小龍註冊「香港加油」商標　周：他已讀不回

《香港01》昨日（22日）揭發服裝店Chickeeduck老闆周小龍，透過旗下的公司，向知識產權署提交「香港加油」的服飾類商標註冊，並聲稱獲得「香港加油」字體的台灣博方創作團隊授權。

博方創作團隊今日（23日）對《香港01》記者澄清，表示從未委託或授權任何單位進行作品註冊，但樂意讓熱愛香港的人使用作品。周小龍解釋，有透過社交媒體通知對方，但被「已讀不回」。



台灣設計團隊：無委託或授權註冊

周小龍日前透過旗下公司「Richdaughter Limited」，向知識產權署提交「香港加油」的服飾類商標註冊。周小龍昨日向《香港01》稱，已獲台灣原創設計師馬賽授權。

不過，記者於Facebook向馬賽的專頁查詢，專頁今日（23日）以其所屬的博方創作團隊名義回覆指，目前未委託或授權任何單位進行作品註冊。

團隊又指，「作品初衷是希望香港在每位熱愛的人們努力下能夠更好」，樂意讓願意珍愛香港的人使用這件作品。

12月23日，馬賽所屬的博方創作團隊回覆《香港01》記者，稱未委託或授權任何單位進行作品註冊。

昨稱有獲授權 今指曾通知但「已讀不回」

對於創作團隊的澄清，周小龍起初稱一直與馬賽一人溝通，而非創作團隊，亦不知對方有設計公司。他又強調獲馬賽提供字體原檔，又稱馬賽非經常回覆訊息。記者及後提到團隊是透過馬賽的專頁回覆，他承認的確沒有獲授權註冊商標，只是得到馬賽授權使用字體。

周小龍又有新解釋，稱上月收到訂製的貨品後，突然擔心「對家」會搶註商標，令使用字體的「同路人」被控侵權，故萌生註冊商標想法，並透過社交平台通訊軟件通知馬賽，對方閱讀訊息後未有回覆。

不過記者昨晚（22日）多次追問周小龍有無獲得授權，他多次表示有獲授權申請註冊，從未提及「已讀不回」。馬賽的instagram、facebook專頁帖文均有提及有創作公司，亦清楚列出品牌及商業合作的聯絡方法。

周小龍昨日多次表示有獲授權申請註冊，惟今日改口指曾通知馬賽，但對方「已讀不回」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

稱是代為註冊 周小龍：馬賽要求會還

馬賽團隊從未授權周小龍申請註冊，他今日解釋是「代為註冊」，又稱為幫馬賽繳付香港註冊費用，如馬賽或其團隊希望取回註冊擁有權，他將會交還。

周小龍又再次強調「清者自清」，一旦註冊成功，不會向「同路人」追討費用；若註冊失敗，證明「對家」也不能搶註，大家安全。

2021年5月，警方國安處曾到周小龍的Chickeeduck荃灣店搜查。（資料圖片 / 羅國輝攝）

根據知識產權署的商標檢索系統，一間名為「Richdaughter Limited」的公司，遞交「香港加油」的註冊申請。商標有白底黑字和黑底白字，包括90度轉角共四款，註冊類別為第25類「衣服、服裝類別」，註冊狀況為「收到申請」。