周小龍提交「香港加油」商標註冊　稱獲授權　台灣設計師否認

2019年反修例示威期間，台灣設計師馬賽Kyo設計了一款90度翻轉的「香港加油」字體，並開放授權免費使用。《香港01》發現，服裝店Chickeeduck老闆周小龍，透過旗下的公司，向知識產權署提交「香港加油」的服飾類商標註冊。

周小龍接受查詢時稱已獲台灣原創設計師馬賽授權，註冊目的是「為了保護同路人」，以免「對家」搶先註冊後，會來「搞我哋」。



【12月23日更新】台灣設計師馬賽團隊，否認授權：



註冊「衣服、服裝類別」商標

搜尋知識產權署的商標註冊，發現一間名為「Richdaughter Limited」的公司，遞交「香港加油」的註冊申請。該公司原名為「Chickeeduck Distribution Limited」，今年8月25日改名，公司董事為連鎖服裝店Chickeeduck的老闆周小龍。

根據商標註冊，商標文字為「香港、加油」，商標有白底黑字和黑底白字，包括90度轉角共四款，註冊類別為第25類「衣服、服裝類別」，註冊狀況為「收到申請」。

周小龍旗下公司，提交申請「香港加油」商標。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

稱怕「對家」搶註

《香港01》記者向周小龍查詢，他承認提交註冊，但忘記提交日期，只表示為近期的事。他聲稱已獲得台灣原創設計師馬賽的授權，註冊的原因是「為了保護同路人」，以免「對家」搶註商標成功，令Chickeeduck等其他使用這款標誌的廠家，被告上法庭。

若註冊成功 不會阻其他人用

他稱如果有「非同路人」註冊成功，馬賽只能來港打官司奪回商標，「倒不如我先註冊，馬賽不會信我不過。」他承認有人質疑他註冊目的，強調若註冊成功，一定不會阻止其他人用，「我亦只註冊香港的服裝類別，手袋等等亦無註冊。」

2021年5月，警方國安處曾到周小龍的Chickeeduck荃灣店搜查。（資料圖片 / 羅國輝攝）

至於能否註冊成功，周小龍表示難以估計，「如果註冊不到，就代表『對家』也註冊不到，這樣就安全了。」

《香港01》正向台灣原創設計師馬賽Kyo查詢，正待回覆。