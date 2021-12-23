平安夜蘭桂坊一帶封路　港鐵不設通宵車　逾百巴士線調整服務

周五（24日）就是平安夜，市民過去都會外出慶祝聖誕，蘭桂坊亦擠滿人潮。運輸署及警方宣布，將於明午2時開始，封閉蘭桂坊及附近一帶路段，並會視乎情況封閉部分威靈頓街及皇后大道中。

港鐵及巴士亦會在明天有特別安排，港鐵會加強市區6條線的列車服務，但不會提供通宵服務；專營巴士亦有約100條線會調整服務，電車亦會延長服務時間。



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警方指，將於明天下午2時起至隔日早上5時，封閉蘭桂坊、榮華里、和安里、安蘭街、介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街、介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街，並會視乎情況封閉部分威靈頓街、皇后大道中、德己立街、雲咸街等路段。警方將會指示人群沿皇后大道中、德己立街、士丹利街、閣麟街及威靈頓街輪候。整條德己立街將會禁止車輛駛入。

警方亦預計將會有大批市民前往蘭桂坊，警方會在有需要時實施人潮管制，呼籲市民不要帶噴霧劑前往蘭桂坊一帶，亦不要在範圍噴灑噴霧劑，更指家長盡量不要攜帶幼童前往該區。

平安夜蘭桂一帶封路範圍。（警方圖片）

港鐵明天將會維持正常服務時間，不提供通宵列車服務，不過8條路線（除迪士尼線及機場快線）都會在下午加強服務班次。聖誕至12月27日的3日長假期，港島線、荃灣線、觀塘線、東鐵線（紅磡至上水）及屯馬線都會加強服務。

新巴城巴合計有25條路線會在平安夜調整，配合市民提早下班。九巴則會加強78條巴士路線。部分專線氶巴路線亦會有服務調整，電車服務亦會延長服務時間；中環至半山自動扶梯系統亦會在明日及聖誕延長服務時間至翌日凌晨1時。

運輸署呼籲市民盡量使用公共交通工具，避免駕車前往繁忙地區，亦預料在假期期間有大量乘客使用公共交通服務，等候公共交通服務的時間可能較長。

78條加強服務的巴士路線

